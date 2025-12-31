Turismo

A 3 horas de Medellín: así es el rincón antioqueño que sorprende con sus imponentes cascadas y cavernas para explorar

Descubra qué planes hacer en este destino de Antioquia, considerado un tesoro único por su inigualable belleza natural.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
31 de diciembre de 2025, 12:08 p. m.
Así es La Danta, Antioquia
Así es La Danta, Antioquia Foto: Instagram @fincaelpradoreservadevida

En el oriente antioqueño, a 115 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de aproximadamente 3 horas, se encuentra el municipio de Sonsón, también conocido como ‘la ciudad de la esperanza’. Este destino cautiva a sus visitantes por su diversidad de pisos térmicos, su valioso legado histórico y su arquitectura tradicional.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, Sonsón es el pueblo más extenso de todo el oriente antioqueño, una característica que lo posiciona como un destino privilegiado. Entre sus rincones más especiales se encuentran diversos espacios ecológicos que sobresalen por la riqueza y abundancia de su naturaleza.

Cinco claves para cuidar el bolsillo y ahorrar dinero sin renunciar a las vacaciones

Uno de estos espacios es el corregimiento La Danta, ubicado al oriente de la cabecera municipal de Sonsón, limitando hacia el norte con el municipio de Puerto Triunfo; al oriente con el corregimiento de San Miguel; al sur con el municipio de Argelia; y al occidente con el corregimiento de Jerusalén.

Los encantos de sus cascadas que atraen a cientos de turistas

Al estar situado en el límite con el Magdalena Medio, este territorio — cuyo nombre rinde homenaje a la abundancia de estos animales que antiguamente habitaban la zona —, invita a descubrir un entorno natural único y lleno de encanto.

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño de gran tradición panelera y rico en atractivos naturales, perfecto para unos días de descanso

Turismo

Cinco claves para cuidar el bolsillo y ahorrar dinero sin renunciar a las vacaciones

Turismo

El encantador corregimiento del oriente antioqueño que atrae con sus ríos y cascadas, ideal para una experiencia fuera de lo común

Turismo

Cinco pueblos para visitar cerca de Medellín en Año Nuevo; cautivan con su alumbrado y experiencias gastronómicas

Turismo

Así es el municipio vallecaucano donde los samanes adornan el parque principal; está rodeado de lindos paisajes

Turismo

Ruta del Guaro en Antioquia: así se vive esta experiencia llena de tradición

Turismo

A dos horas de Pereira, el paraíso cafetero entre montañas perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Turismo

Así es la segunda cascada más alta de Antioquia, una joya natural única por descubrir a menos de 3 horas de Medellín

Turismo

A dos horas de Medellín, el mágico destino rodeado de charcos y con gran tradición panelera, ideal para unos días de descanso

Turismo

¿Ya lo conoce? Este es el destino de Antioquia más visitado durante las vacaciones

En los últimos años, según destaca la Gobernación de Antioquia en su página web, el corregimiento se ha consolidado como un destino turístico imperdible gracias a la extraordinaria belleza de sus sistemas kársticos, formados por la acción del agua a lo largo del tiempo.

Sus paisajes deslumbran con cavernas, cascadas y ríos cristalinos, donde es posible apreciar una gran variedad de piedras, especialmente el mármol, que aportan un atractivo singular al lugar.

En este lugar, la tranquilidad, el aire puro, el sonido del agua y la imponente belleza natural invitan a los viajeros a detenerse, respirar profundo y disfrutar sin afán de cada uno de sus atractivos.

¿Cómo llegar a La Danta, Antioquia?

El acceso a este paraíso natural se realiza por la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del municipio de Puerto Triunfo, una ruta que regala paisajes verdes y escenarios poco explorados, ideales para los amantes del turismo de naturaleza.

Aunque administrativamente pertenece a Sonsón, este encantador corregimiento no cuenta con una vía directa desde la cabecera municipal, lo que lo convierte en un destino aún más especial y auténtico para quienes disfrutan descubrir lugares tranquilos, alejados del ruido y rodeados de exuberante vegetación.

¿Qué hacer en este lugar?

Además de admirar su encanto natural, escuchar el murmullo del agua y respirar aire puro, en La Danta los viajeros pueden aventurarse a descubrir el río Samaná Norte mediante caminatas por sus orillas, disfrutar de un refrescante baño en sus aguas o, simplemente, descansar y contemplar el paisaje.

Este afluente es reconocido como uno de los más biodiversos de Colombia y se destaca por ser el último río de Antioquia que conserva su cauce libre, por lo que es considerado un tesoro natural de gran valor ambiental y turístico.

Feria de Manizales: estas son las fechas, artistas y escenarios en los que se realizará este tradicional evento

También es un punto ideal para hacer avistamiento de aves o tubbing, una actividad que atrae especialmente a los viajeros amantes de la aventura y la adrenalina.

La exploración de sus cavernas se suma a los planes imperdibles, al igual que la posibilidad de descansar junto a sus cascadas o pozos naturales, escenarios ideales para desconectarse y disfrutar de su ambiente tranquilo.

Más de Turismo

La Danta, Antioquia

A 3 horas de Medellín: así es el rincón antioqueño que sorprende con sus imponentes cascadas y cavernas para explorar

Hispania

El pequeño pueblo antioqueño de gran tradición panelera y rico en atractivos naturales, perfecto para unos días de descanso

Maleta de viaje

Cinco claves para cuidar el bolsillo y ahorrar dinero sin renunciar a las vacaciones

Corregimiento la Danta Sonsón

El encantador corregimiento del oriente antioqueño que atrae con sus ríos y cascadas, ideal para una experiencia fuera de lo común

Envigado, Antioquia

Cinco pueblos para visitar cerca de Medellín en Año Nuevo; cautivan con su alumbrado y experiencias gastronómicas

Guacarí

Así es el municipio vallecaucano donde los samanes adornan el parque principal; está rodeado de lindos paisajes

Ruta del Guaro en Antioquia

Ruta del Guaro en Antioquia: así se vive esta experiencia llena de tradición

La Celia, Risaralda

A dos horas de Pereira, el paraíso cafetero entre montañas perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Mallorca, Islas Baleares, España, Europa

Siete destinos patrimonio de España que se consolidan como lugares imperdibles por su arquitectura y valor cultural

Municipios de Cundinamarca

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

Noticias Destacadas