A 3 horas de Medellín: así es el rincón antioqueño que sorprende con sus imponentes cascadas y cavernas para explorar

En el oriente antioqueño, a 115 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de aproximadamente 3 horas, se encuentra el municipio de Sonsón, también conocido como ‘la ciudad de la esperanza’. Este destino cautiva a sus visitantes por su diversidad de pisos térmicos, su valioso legado histórico y su arquitectura tradicional.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, Sonsón es el pueblo más extenso de todo el oriente antioqueño, una característica que lo posiciona como un destino privilegiado. Entre sus rincones más especiales se encuentran diversos espacios ecológicos que sobresalen por la riqueza y abundancia de su naturaleza.

Uno de estos espacios es el corregimiento La Danta, ubicado al oriente de la cabecera municipal de Sonsón, limitando hacia el norte con el municipio de Puerto Triunfo; al oriente con el corregimiento de San Miguel; al sur con el municipio de Argelia; y al occidente con el corregimiento de Jerusalén.

Los encantos de sus cascadas que atraen a cientos de turistas

Al estar situado en el límite con el Magdalena Medio, este territorio — cuyo nombre rinde homenaje a la abundancia de estos animales que antiguamente habitaban la zona —, invita a descubrir un entorno natural único y lleno de encanto.

En los últimos años, según destaca la Gobernación de Antioquia en su página web, el corregimiento se ha consolidado como un destino turístico imperdible gracias a la extraordinaria belleza de sus sistemas kársticos, formados por la acción del agua a lo largo del tiempo.

Sus paisajes deslumbran con cavernas, cascadas y ríos cristalinos, donde es posible apreciar una gran variedad de piedras, especialmente el mármol, que aportan un atractivo singular al lugar.

En este lugar, la tranquilidad, el aire puro, el sonido del agua y la imponente belleza natural invitan a los viajeros a detenerse, respirar profundo y disfrutar sin afán de cada uno de sus atractivos.

¿Cómo llegar a La Danta, Antioquia?

El acceso a este paraíso natural se realiza por la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del municipio de Puerto Triunfo, una ruta que regala paisajes verdes y escenarios poco explorados, ideales para los amantes del turismo de naturaleza.

Aunque administrativamente pertenece a Sonsón, este encantador corregimiento no cuenta con una vía directa desde la cabecera municipal, lo que lo convierte en un destino aún más especial y auténtico para quienes disfrutan descubrir lugares tranquilos, alejados del ruido y rodeados de exuberante vegetación.

¿Qué hacer en este lugar?

Además de admirar su encanto natural, escuchar el murmullo del agua y respirar aire puro, en La Danta los viajeros pueden aventurarse a descubrir el río Samaná Norte mediante caminatas por sus orillas, disfrutar de un refrescante baño en sus aguas o, simplemente, descansar y contemplar el paisaje.

Este afluente es reconocido como uno de los más biodiversos de Colombia y se destaca por ser el último río de Antioquia que conserva su cauce libre, por lo que es considerado un tesoro natural de gran valor ambiental y turístico.

También es un punto ideal para hacer avistamiento de aves o tubbing, una actividad que atrae especialmente a los viajeros amantes de la aventura y la adrenalina.

La exploración de sus cavernas se suma a los planes imperdibles, al igual que la posibilidad de descansar junto a sus cascadas o pozos naturales, escenarios ideales para desconectarse y disfrutar de su ambiente tranquilo.