Cinco pueblos para visitar cerca de Medellín en Año Nuevo; cautivan con su alumbrado y experiencias gastronómicas

Cada año, Antioquia atrae a miles de viajeros durante las fiestas decembrinas y Año Nuevo debido al encanto especial que envuelve a sus municipios y diferentes rincones del departamento. En esa época, la música, la tradición y las luces se fusionan con las creativas decoraciones navideñas que iluminan el territorio hasta los primeros días de enero.

Por eso, si su intención es darle la bienvenida a 2026 en este destino, a continuación encontrará cinco opciones de pueblos para visitar cerca de Medellín, consolidándose como destinos imperdibles en esta temporada del año por su oferta turística, alumbrado navideño y experiencias gastronómicas.

Envigado

Este municipio antioqueño fue el primero del departamento en encender su alumbrado navideño. Se encuentra a menos de una hora de Medellín y este año ha sorprendido con su iniciativa Destellos de Navidad, una propuesta decorativa desarrollada por más de 60 artesanos.

Algunos sitios de interés para visitar son el Parque Ecoturístico El Salado, Salto del Ángel, Chorro Las Campanas y Charco Azul, escenarios ideales para quienes buscan desconectarse y descansar durante sus vacaciones.

Jardín

El parque principal de este municipio en temporada de fin de año se convierte en un escenario lleno de luz, música y tradición. Aunque queda un poco más alejado de Medellín que Envigado, su visita vale completamente la pena.

Sabaneta

A apenas 15,7 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de una hora, se encuentra este municipio, también conocido como Vallecito de Encanto.

En esta temporada, sus calles brillan con los alumbrados, los cuales resaltan la identidad de los sabaneteños y proyectan al destino como un lugar acogedor para quienes lo visitan.

Santa Fe de Antioquia

Ubicado a unos 60 kilómetros de Medellín, este pueblo cautiva con su arquitectura colonial y su historia, aspectos que en época decembrina son mucho más interesantes de descubrir en un ambiente festivo y totalmente iluminado.

Guatapé

Este municipio apostó por una decoración navideña con una temática de diversidad e inclusión. Así, en cada rincón los visitantes pueden apreciar representaciones de Disney, la Torre Eiffel, el Taj Mahal y la Torre del Reloj, además de carruseles, la Rueda de Chicago y aviones.

Para dar vida a este montaje, se instalaron cerca de 12.000 metros de manguera luminosa y 35.000 bombillas led, integrando distintos tipos de iluminación como mangueras, strobers y otros elementos decorativos.