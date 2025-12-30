Turismo

Cinco claves para cuidar el bolsillo y ahorrar dinero sin renunciar a las vacaciones

La planeación es uno de los aspectos determinantes.

Redacción Turismo
30 de diciembre de 2025, 9:11 p. m.
Hay claves que ayudan a ahorrar dinero sin dejar de disfrutar de días de vacaciones
Hay claves que ayudan a ahorrar dinero sin dejar de disfrutar de días de vacaciones

La temporada de fin de año es aprovechada por muchas personas para tomar sus días de vacaciones, pero también los gastos asociados a celebraciones, compras y viajes pueden generar inconvenientes de endeudamiento que comienzan a evidenciarse con fuerza al iniciar el nuevo año.

Dado lo anterior, es clave planear con el fin de evitar situaciones desagradables una vez se terminan los días de descanso. Con el fin de ayudar a los viajeros a planear de manera más responsable, estos son algunos consejos prácticos que ayudan en este propósito, según la compañía Universal Assistance.

Antes de viajar, haga estos ajustes en su celular para ahorrar datos móviles y evitar gastos innecesarios

Elegir destinos cercanos

Elegir destinos cercanos o con rutas eficientes es una buena opción para reducir costos de transporte. Aquí, es clave evaluar lugares que requieran menos horas de viaje. Si el viajero se encuentra en Bogotá, destinos como Villa de Leyva o el Eje Cafetero son opciones válidas. Estos sitios brindan buena conectividad y distintas opciones de transporte, lo que ayuda a disminuir gastos en combustible o tiquetes.

Viajes por carretera
Viajar por carretera y en familia es una forma de ahorrar en las vacaciones.

Escoger lugares con oferta gratuita o de bajo costo

Otra de las recomendaciones es elegir destinos que ofrezcan una gran variedad de actividades gratuitas o a bajo costo. La elección del lugar puede tener un impacto significativo en el presupuesto diario. Ciudades como Medellín, por ejemplo, brindan diferentes experiencias para toda la familia sin necesidad de gastar mucho en entretenimiento. Una buena idea es optar por lugares con una buena oferta pública con la idea de disfrutar de un viaje sin contratiempos, divertido y que no genere un impacto significativo en el bolsillo.

Los mejores trucos y consejos para ahorrar en alojamiento durante sus viajes

Viajar en familia ayuda a reducir costos

Tomar la decisión de viajar en familia es una buena idea. Al unirse se pueden compartir los gastos de alojamiento, transporte y alimentación, lo que hace el viaje más económico. Lo ideal es entonces viajar por carretera, compartir transporte y hospedarse en sitios con suficiente capacidad con el objetivo de reducir considerablemente el costo por persona.

Anticipar los costos ocultos

Es clave tener presentes los gastos que son fijos como el pago de peajes, traslados internos, refrigerios, entradas a parques o cualquier imprevisto de última hora que pueda desequilibrar las finanzas. Por ello es recomendable hacer una estimación de estos gastos adicionales antes de viajar.

Viaje
La planeación es determinante para ahorrar en un viaje de vacaciones.

Tener un ahorro para enero

Establecer un “colchón de retorno” para enero es fundamental para mantener la tranquilidad financiera luego del viaje. Es importante no comprometer los ingresos del primer mes del año.

En términos generales, para ahorrar en vacaciones es clave planificar con anticipación, crear un presupuesto investigando costos de transporte, alojamiento y comida, y establecer metas de ahorro claras y ojalá automáticas en una cuenta separada para no gastarlo.

También se debe ser flexibles, con fechas y destinos, buscar actividades gratuitas, usar herramientas para comparar a la hora de definir los planes y tener también un seguro de asistencia que permita cubrir imprevistos que puedan ocasionar sobrecostos.

