Antes de viajar, haga estos ajustes en su celular para ahorrar datos móviles y evitar gastos innecesarios

Usualmente, cuando sale de casa o se está de vacaciones, el uso de los datos móviles suele dispararse sin que muchos usuarios lo noten. Son varias las aplicaciones y la forma de uso que pueden agotar el plan contratado en pocos días. Sin embargo, los sistemas operativos actuales incluyen una serie de ajustes que, bien configurados, permiten reducir de forma significativa el consumo de datos.

Cuando el consumo de datos móviles se incrementa, muchos usuarios recurren a las redes wifi públicas como alternativa, pese a que estas pueden representar un riesgo para la seguridad digital. Ante esto, también es importante disponer de una conexión móvil 4G o 5G, convirtiéndose en una opción más fiable y segura para navegar.

Antes de salir de vacaciones o asistir a eventos fuera de casa, la mejor opción es preparar el dispositivo con antelación. De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, realizar cambios en la configuración del sistema y en las aplicaciones más usadas puede marcar una gran diferencia en la duración del plan de datos, evitando que se agoten rápidamente y garantizando una conexión estable durante más tiempo.

¿Cómo reducir el consumo de datos móviles?

En los últimos años, las redes sociales han incorporado funciones pensadas para facilitar la visualización continua de contenido, entre ellas la reproducción automática de videos, presente en plataformas como YouTube, Instagram o servicios similares. Aunque esta característica mejora la experiencia al evitar desplazamientos constantes por el feed, también provoca un aumento considerable en el consumo de datos móviles.

Según los expertos, este gasto innecesario suele pasar desapercibido cuando el usuario se distrae o deja la aplicación en segundo plano. Para evitarlo, basta con ingresar a la configuración de cada red social y desactivar la reproducción automática. Algunas aplicaciones, además, permiten limitar esta función exclusivamente a conexiones wifi, una opción práctica que ayuda a controlar el uso de datos móviles sin renunciar al consumo de contenido cuando se está en casa.

Adicionalmente, otro de los ajustes que los usuarios pueden realizar en el celular es con el tema de realizar descargas cuando no se está conectado a una red wifi. No solo se trata de aplicaciones o documentos, sino también de archivos pesados como fotos, videos o audios, que pueden agotar el plan en muy poco tiempo. Por este motivo, expertos recomiendan evitar este tipo de acciones mientras se navega con datos móviles, especialmente durante desplazamientos prolongados.

En cambio, muchas plataformas de entretenimiento permiten descargar contenido con antelación para usarlo sin conexión. Servicios de música y video ofrecen la opción de acceder a playlists, series o películas en modo offline, una alternativa ideal antes de iniciar un viaje o permanecer varias horas fuera de casa. Preparar el contenido previamente ayuda a reducir el uso constante de megas y a conservar los datos móviles para tareas realmente necesarias.

Además de ayudar a reducir el consumo de datos móviles, descargar mapas para usarlos sin conexión permite orientarse incluso en lugares donde la señal es débil o inexistente. Esta función resulta especialmente útil durante viajes o cuando se pasa mucho tiempo fuera de casa, ya que garantiza acceso a rutas, ubicaciones y direcciones sin depender de una conexión activa a Internet.

Para hacerlo, el usuario debe ingresar a la aplicación de Google Maps, acceder al apartado de ‘Ajustes’ y seleccionar la opción de ‘Mapas sin conexión’.

Desde allí, es posible elegir manualmente el área que se necesita y descargarla con antelación. Una vez completado el proceso, la navegación estará disponible sin gastar datos móviles, facilitando los desplazamientos en cualquier momento.