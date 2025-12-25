Tecnología

No bote sus CDs viejos sin antes conocer estos usos ‘secretos’ para darles una segunda vida

Pocas personas saben que estos discos todavía pueden reutilizarse de múltiples formas, que van mucho más allá de su uso tecnológico original.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
25 de diciembre de 2025, 6:47 p. m.
Los CDs que aún conserva en casa pueden convertirse en una valiosa oportunidad para reutilizar y reciclar.
Los CDs que aún conserva en casa pueden convertirse en una valiosa oportunidad para reutilizar y reciclar. Foto: Getty Images

Durante años, los discos compactos (CD) fueron sinónimo de música, películas, copias de seguridad y hasta recuerdos personales. Sin embargo, con la llegada del streaming, la nube y los dispositivos sin lector óptico, estos objetos quedaron relegados a cajones, cajas o estanterías olvidadas.

¿El fin del smartphone? Así es como la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de dispositivos

Ante estos cambios, muchos hogares siguen conservando decenas de CDs que ya no cumplen su función original, pero que tampoco se han desechado. Lo que pocos saben es que estos discos aún pueden tener una segunda vida, gracias a usos alternativos, prácticos y hasta decorativos, que traspasan su propósito tecnológico inicial.

Lejos de ser simple basura electrónica, un CD está fabricado con materiales resistentes y reflectantes que pueden aprovecharse de maneras creativas.

Ideas creativas para reutilizar los CDs.
Ideas creativas para reutilizar los CDs. Foto: Getty Images

Ideas para reutilizar CDs en casa de manera creativa

Para quienes no desean conservar los discos compactos como objetos de colección, reutilizarlos puede ser una excelente alternativa. Existen múltiples propuestas sencillas para transformar estos elementos en artículos útiles y decorativos, sin necesidad de grandes inversiones.

Tecnología

¿Cuánta radiación electromagnética genera una antena de red 5G y qué tan peligrosa es?

Tecnología

El dispositivo que recomiendan los expertos para reducir el precio del recibo de energía: la apuesta ahorrativa de año nuevo

Tecnología

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Tecnología

El posible árbol de Navidad más grande del universo: la Nasa presentó cómo se ve el “árbol cósmico”

Tecnología

5 ideas fáciles y rápidas de último minuto para la cena de Nochebuena, según ChatGPT

Tecnología

¿Usa tarjetas microSD para guardar documentos importantes? Esta práctica podría salirle muy caro

Tecnología

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Cultura

Con su nuevo disco, la Orquesta Filarmónica de Bogotá demuestra que ya juega en las grandes ligas sinfónicas

Tecnología

No los tire: descubra cómo reutilizar CDs y DVDs viejos, es hora de darle una ‘segunda vida’

Tecnología

¿Cuánto tiempo de vida le queda al CD y DVD? No se arriesgue a perder sus recuerdos

Por ejemplo, pueden convertirse en portavasos originales al añadir una base de fieltro en la parte inferior y personalizar la superficie con pintura acrílica o papel estampado, logrando piezas resistentes y visualmente atractivas para el hogar.

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

Otra opción muy popular es aprovechar el acabado reflectante de los CDs para crear elementos decorativos. Al cortar los discos en pequeños fragmentos y pegarlos sobre marcos antiguos, bandejas o superficies planas, se obtiene un efecto tipo mosaico que simula un espejo y aporta brillo a cualquier espacio.

Del mismo modo, los discos enteros o recortados en distintas formas pueden utilizarse para fabricar móviles o atrapasoles, colgándolos cerca de ventanas para que reflejen la luz natural y generen destellos multicolores.

Pocos imaginan que estos objetos esconden un valor inesperado.
Pocos imaginan que estos objetos esconden un valor inesperado. Foto: Creado con Inteligencia Artificial de ChatGPT

Además de la decoración, los CDs reciclados también pueden cumplir funciones prácticas. Con un mecanismo de reloj sencillo, es posible transformarlos en relojes de pared personalizados, ideales para la cocina o la oficina.

Asimismo, al cortarlos por la mitad, se convierten en etiquetas duraderas para plantas, ya que permiten escribir los nombres con marcador permanente y resisten bien la humedad, ofreciendo una solución reutilizable y funcional para el jardín o las macetas.

VER MÁS

CDCasatrucos

Mas de Tecnología

Los CDs que aún conserva en casa pueden convertirse en una valiosa oportunidad para reutilizar y reciclar.

No bote sus CDs viejos sin antes conocer estos usos ‘secretos’ para darles una segunda vida

Antena 5G

¿Cuánta radiación electromagnética genera una antena de red 5G y qué tan peligrosa es?

Cada vez más hogares buscan reducir el consumo eléctrico sin hacer cambios complejos en su rutina diaria.

El dispositivo que recomiendan los expertos para reducir el precio del recibo de energía: la apuesta ahorrativa de año nuevo

Miles de satélites interconectados sostienen servicios de internet y transmisión de datos que hoy resultan difíciles de reemplazar.

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Los colores de una imagen espacial llamaron la atención a nivel mundial.

El posible árbol de Navidad más grande del universo: la Nasa presentó cómo se ve el “árbol cósmico”

Entre compras de último momento y reuniones familiares, el menú suele definirse contra el reloj.

5 ideas fáciles y rápidas de último minuto para la cena de Nochebuena, según ChatGPT

La razón por la que no debería usar tarjetas MicroSD para guardar cosas importantes.

¿Usa tarjetas microSD para guardar documentos importantes? Esta práctica podría salirle muy caro

Entre villancicos y melodías decembrinas, la IA destaca tres canciones tropicales que transforman cualquier sala colombiana en pista de baile.

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Ni los modelos más sofisticados han logrado enseñar una habilidad que nace de la experiencia.

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Niños y adultos observan con emoción cómo el mapa señala el paso de Santa por sus ciudades.

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Noticias Destacadas