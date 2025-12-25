No bote sus CDs viejos sin antes conocer estos usos ‘secretos’ para darles una segunda vida

Durante años, los discos compactos (CD) fueron sinónimo de música, películas, copias de seguridad y hasta recuerdos personales. Sin embargo, con la llegada del streaming, la nube y los dispositivos sin lector óptico, estos objetos quedaron relegados a cajones, cajas o estanterías olvidadas.

¿El fin del smartphone? Así es como la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de dispositivos

Ante estos cambios, muchos hogares siguen conservando decenas de CDs que ya no cumplen su función original, pero que tampoco se han desechado. Lo que pocos saben es que estos discos aún pueden tener una segunda vida, gracias a usos alternativos, prácticos y hasta decorativos, que traspasan su propósito tecnológico inicial.

Lejos de ser simple basura electrónica, un CD está fabricado con materiales resistentes y reflectantes que pueden aprovecharse de maneras creativas.

Ideas creativas para reutilizar los CDs. Foto: Getty Images

Ideas para reutilizar CDs en casa de manera creativa

Para quienes no desean conservar los discos compactos como objetos de colección, reutilizarlos puede ser una excelente alternativa. Existen múltiples propuestas sencillas para transformar estos elementos en artículos útiles y decorativos, sin necesidad de grandes inversiones.

Por ejemplo, pueden convertirse en portavasos originales al añadir una base de fieltro en la parte inferior y personalizar la superficie con pintura acrílica o papel estampado, logrando piezas resistentes y visualmente atractivas para el hogar.

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

Otra opción muy popular es aprovechar el acabado reflectante de los CDs para crear elementos decorativos. Al cortar los discos en pequeños fragmentos y pegarlos sobre marcos antiguos, bandejas o superficies planas, se obtiene un efecto tipo mosaico que simula un espejo y aporta brillo a cualquier espacio.

Del mismo modo, los discos enteros o recortados en distintas formas pueden utilizarse para fabricar móviles o atrapasoles, colgándolos cerca de ventanas para que reflejen la luz natural y generen destellos multicolores.

Pocos imaginan que estos objetos esconden un valor inesperado. Foto: Creado con Inteligencia Artificial de ChatGPT

Además de la decoración, los CDs reciclados también pueden cumplir funciones prácticas. Con un mecanismo de reloj sencillo, es posible transformarlos en relojes de pared personalizados, ideales para la cocina o la oficina.

Asimismo, al cortarlos por la mitad, se convierten en etiquetas duraderas para plantas, ya que permiten escribir los nombres con marcador permanente y resisten bien la humedad, ofreciendo una solución reutilizable y funcional para el jardín o las macetas.