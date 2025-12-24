Tecnología

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

Para muchas personas, expresar palabras de afecto en estas fechas resulta fundamental para fortalecer los vínculos con sus seres cercanos.

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 2:40 p. m.
En Navidad, las palabras también se convierten en un gesto de cercanía
En Navidad, las palabras también se convierten en un gesto de cercanía Foto: Getty Images

En un mundo cada vez más digital, la forma en que las personas se comunican ha cambiado de manera significativa. Las llamadas telefónicas tradicionales y los mensajes de texto han ido perdiendo protagonismo frente a las aplicaciones de mensajería instantánea. Entre ellas, WhatsApp se ha consolidado como una de las más utilizadas a nivel global.

La plataforma destaca por su interfaz sencilla e intuitiva, que permite enviar mensajes, fotos, audios o realizar llamadas sin necesidad de conocimientos técnicos. Basta con contar con un número de teléfono y conexión a internet para comenzar a comunicarse de inmediato, lo que la convierte en una herramienta accesible para todo tipo de usuarios.

Otro factor clave es la inmediatez. El servicio permite enviar y recibir mensajes en tiempo real, agilizando la comunicación personal, familiar y laboral. Por esta razón, muchas personas la utilizan para celebrar fechas especiales y enviar mensajes de felicitación, como ocurre en Navidad o Año Nuevo.

Durante la temporada navideña, WhatsApp se llena de mensajes de buenos deseos.
Durante la temporada navideña, WhatsApp se llena de mensajes de buenos deseos. Foto: Getty Images

Durante estas celebraciones, los mensajes de buenos deseos, agradecimiento y cercanía se multiplican. En este contexto, WhatsApp se ha posicionado como la principal plataforma para compartir saludos navideños, especialmente entre amigos, familiares y contactos cercanos.

Sin embargo, no todos saben con claridad qué escribir o qué mensaje enviar en estas fechas, lo que explica por qué los usuarios buscan ideas, frases o textos adecuados para compartir a través de la aplicación.

De acuerdo con esto, SEMANA consultó con ChatGPT cuáles son algunos de los mensajes o frases elegantes que se pueden enviar por este servicio de mensajería, ya sea a familiares, compañeros de trabajo o amigos. Entre las opciones sugeridas se encuentran:

Las personas buscan enviar mensajes de Navidad para sus seres queridos.
Las personas buscan enviar mensajes de Navidad para sus seres queridos. Foto: Getty Images
  • “Que la serenidad y el bienestar propios de estas fechas te acompañen hoy y siempre.”
  • “Te deseo una Navidad plena y un nuevo año cargado de buenas oportunidades.”
  • “Que estas fiestas traigan armonía, gratitud y esperanza renovada.”
  • “Que la Navidad llene tu hogar de paz, amor y momentos inolvidables.”
  • “Mis mejores deseos para ti y tu familia en estas fiestas.”
  • “Que esta Navidad sea un tiempo de alegría y unión junto a quienes más quieres.”
  • “Gracias por estar presente este año. Que la Navidad nos regale más momentos juntos.”
  • “Que nunca falten razones para sonreír ni personas con quienes celebrar.”
  • “Te envío un abrazo sincero y mis mejores deseos en esta Navidad.”

Además, la aplicación de Meta ofrece múltiples formatos —como imágenes, videos, stickers o audios— que permiten complementar estos mensajes y hacerlos aún más cercanos y atractivos.

