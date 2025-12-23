Tecnología

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Los usuarios pueden aprovechar las funciones del servicio de mensajería y adaptarlas a los gustos y preferencias de cada celebración.

Redacción Tecnología
23 de diciembre de 2025, 1:26 p. m.
En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación.
WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y como una herramienta clave para la comunicación diaria. Desde su lanzamiento, ha transformado la forma en que las personas se relacionan, comparten información y mantienen el contacto, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Basta con contar con un teléfono móvil y conexión a internet para enviar mensajes de texto, notas de voz, imágenes, videos o documentos, lo que ha hecho que la comunicación sea más rápida, directa y accesible. A esto se suma su interfaz sencilla e intuitiva, que permite que usuarios de todas las edades puedan utilizarla sin mayores complicaciones.

Funciones como los grupos, las llamadas y las videollamadas facilitan el contacto constante con familiares, amigos y compañeros de trabajo, sin importar la distancia. Por esta razón, WhatsApp se ha integrado de manera natural en la rutina diaria de millones de personas.

Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.
En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación. Cambiar la foto de perfil, el fondo de los chats o el estado permite darle un toque visual diferente y acorde con la celebración. Durante la temporada navideña, por ejemplo, es común ver imágenes con luces, árboles, frases festivas o un Papá Noel, que ayudan a crear un ambiente digital más acorde con estas festividades.

