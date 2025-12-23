WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y como una herramienta clave para la comunicación diaria. Desde su lanzamiento, ha transformado la forma en que las personas se relacionan, comparten información y mantienen el contacto, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Basta con contar con un teléfono móvil y conexión a internet para enviar mensajes de texto, notas de voz, imágenes, videos o documentos, lo que ha hecho que la comunicación sea más rápida, directa y accesible. A esto se suma su interfaz sencilla e intuitiva, que permite que usuarios de todas las edades puedan utilizarla sin mayores complicaciones.

Funciones como los grupos, las llamadas y las videollamadas facilitan el contacto constante con familiares, amigos y compañeros de trabajo, sin importar la distancia. Por esta razón, WhatsApp se ha integrado de manera natural en la rutina diaria de millones de personas.

Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app. Foto: 123rf

En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación. Cambiar la foto de perfil, el fondo de los chats o el estado permite darle un toque visual diferente y acorde con la celebración. Durante la temporada navideña, por ejemplo, es común ver imágenes con luces, árboles, frases festivas o un Papá Noel, que ayudan a crear un ambiente digital más acorde con estas festividades.

Realizar estos cambios es sencillo. Nova Launcher, una de las aplicaciones más populares en Android para personalizar la pantalla de inicio, es una de las herramientas más utilizadas. Aunque no modifica WhatsApp internamente, sí permite cambiar la forma en la que se visualiza y se accede a la aplicación, algo que muchos usuarios aprovechan.

Una de las opciones más comunes es modificar el ícono de WhatsApp. A través de dicha plataforma se pueden aplicar paquetes de íconos con diseños navideños o incluso elegir una imagen personalizada, como un gorro de Santa o un estilo festivo, logrando que la app se integre mejor con la temática de la temporada.

Por otro lado, los estados permiten compartir mensajes temporales durante 24 horas. En ellos se pueden publicar fotos, videos, GIF o frases alusivas a la celebración, como buenos deseos o reflexiones, una práctica muy habitual en estas fechas.

Personalizar WhatsApp en modo Navidad es una forma divertida y creativa de celebrar la temporada. Foto: Getty Images

Además, algunos usuarios optan por personalizar los sonidos de notificación para diferenciar mensajes importantes o asignar tonos específicos a ciertos contactos, lo que añade un toque personal a la experiencia.

Estas son algunas de las formas rápidas y sencillas en las que se pueden aprovechar las funciones de WhatsApp, adaptándolas a los gustos y preferencias individuales y al espíritu de cada celebración.