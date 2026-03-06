El dispositivo donde nunca debería guardar sus fotos si no quiere arruinarlas y perderlas para siempre

Gracias a los avances tecnológicos, los usuarios cuentan hoy con múltiples opciones para almacenar información importante, como fotografías. Para muchas personas es fundamental contar con un espacio seguro y con suficiente capacidad para guardarlas, ya que en ellas se conservan recuerdos de momentos significativos de sus vidas.

Una de las formas más comunes de almacenamiento es la galería del celular, donde las fotos están fácilmente accesibles para verlas o compartirlas en cualquier momento. Sin embargo, cuando la cantidad de imágenes supera la capacidad del dispositivo, muchas personas optan por utilizar servicios de almacenamiento en la nube, que permiten conservarlas de forma segura sin ocupar espacio en el teléfono.

Durante años también se utilizaron métodos más tradicionales, como los CD. Estos discos fueron muy populares para guardar fotografías, música y diferentes tipos de archivos. No obstante, aunque en su momento resultaron una herramienta útil, actualmente ya no se recomienda utilizarlos para almacenar fotos u otro contenido importante.

Los usuarios tiene varias opciones para almacenar sus fotos más importantes. Foto: Getty Images

Según el portal Computer Hoy, una de las principales razones es que los materiales con los que están fabricados pueden deteriorarse con el paso del tiempo. Los CD pueden sufrir un problema conocido como “disc rot”, un proceso de desgaste provocado por la corrosión del aluminio que puede ocasionar la pérdida irreversible de los datos almacenados.

Este deterioro puede verse acelerado por factores como la temperatura y las condiciones ambientales, ya que los discos son sensibles a estos cambios. Cuando comienzan a dañarse, es posible detectarlo al observarlos a contraluz, donde aparecen pequeñas manchas oscuras sobre la superficie dorada.

Por esta razón, si aún se conservan fotografías en CD, lo más recomendable es trasladarlas a otros formatos de almacenamiento para evitar que se pierdan con el tiempo. En la actualidad existen alternativas más duraderas, como los discos M-DISC, que prometen conservar datos durante cientos de años, o las unidades SSD, que ofrecen mayor resistencia, compatibilidad y facilidad de uso. Además, los lectores de CD son cada vez menos comunes, por lo que estos discos podrían terminar convirtiéndose en objetos de colección.

Los CDs que aún conserva en casa pueden convertirse en una valiosa oportunidad para reutilizar y reciclar. Foto: Getty Images

Otra opción segura es guardar los archivos en la nube, preferiblemente como complemento a dispositivos físicos como SSD o discos duros (HDD), lo que permite contar con varias copias de respaldo.

Si se trata de fotografías especialmente importantes, lo más recomendable es mantener varias copias de seguridad, de modo que se garantice su conservación incluso si alguno de los métodos de almacenamiento falla.