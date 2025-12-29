Tecnología

La práctica sencilla que los expertos recomiendan realizar periódicamente para proteger la información personal en internet

En la era digital, la información personal circula a gran velocidad en internet; por eso, hacerle seguimiento es fundamental para protegerla de manos inescrupulosas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 3:38 p. m.
Los ciberdelincuentes pueden tener fácil acceso a los datos que los usuarios tienen en internet.
Los ciberdelincuentes pueden tener fácil acceso a los datos que los usuarios tienen en internet. Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes no dejan de ingeniárselas para robar los datos personales de los usuarios, valiéndose de técnicas cada vez más sofisticadas que perfeccionan con ayuda de la tecnología. Se trata de un problema que se ha intensificado en los últimos años y que mantiene en vilo a millones de ciudadanos, quienes temen ser víctimas de estafas a través de su celular o computador.

A medida que las personas utilizan más servicios en línea —desde redes sociales hasta aplicaciones bancarias—, también aumentan las oportunidades para que actores maliciosos intenten acceder a información sensible, como contraseñas, datos financieros, documentos personales o incluso conversaciones privadas.

Una de las estrategias más utilizadas es el phishing, una técnica basada en el engaño. A través de correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos, empresas de mensajería o plataformas reconocidas. El objetivo es inducir al usuario a hacer clic en enlaces falsos o a descargar archivos maliciosos que permiten capturar sus credenciales.

La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios.
En la era digital, la información personal circula a gran velocidad en internet. Foto: Getty Images

Otra táctica frecuente es la instalación de malware en dispositivos móviles o portátiles. Este tipo de software malicioso puede llegar a los equipos mediante aplicaciones falsas, anuncios engañosos o descargas desde sitios no oficiales. Una vez instalado, es capaz de registrar pulsaciones del teclado, espiar la actividad del usuario o enviar información confidencial a servidores controlados por los atacantes.

Tecnología

Alerta en macOS: así funciona el nuevo malware que se esconde detrás de una aplicación confiable de Apple

Tecnología

Hito histórico: India lanza el cohete más potente con la carga más pesada

Tecnología

Mensajes y frases cortas para enviar por WhatsApp y celebrar el Año Nuevo con sus seres queridos

Tecnología

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

Tecnología

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

Tecnología

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

Tecnología

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

Tecnología

Si le llega un mensaje acompañado de este link, repórtelo de inmediato porque son estafadores intentando desocupar sus cuentas

Tecnología

¿Se acerca el fin de las USB? Así funciona la alternativa moderna para guardar grandes volúmenes de información

Tecnología

Si es amante de los juegos en línea, evite caer en este fraude que roba sus datos bancarios en segundos

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

Aunque el panorama puede parecer desalentador, los expertos aseguran que existen métodos para monitorear y controlar la exposición de la información personal, con el fin de reducir el riesgo de caer en este tipo de ataques. Esto cobra especial relevancia en un mundo digital en el que los criminales informáticos parecen ganar cada vez más terreno.

Según explica el medio especializado Computer Hoy, una de estas prácticas es el egosurfing, una sencilla estrategia que puede ayudar a prevenir ataques digitales. Consiste en buscar de forma periódica el propio nombre en internet para conocer qué información aparece publicada y de qué manera se está siendo mencionado en la red.

“El conjunto de todos estos datos es lo que se conoce como identidad o huella digital y, del mismo modo que nuestra reputación puede ser dañada, la identidad digital también puede verse afectada debido a la información que puede ser encontrada sobre nosotros en internet o, en el peor de los casos, cuando nuestra privacidad es vulnerada y nuestros datos personales acaban filtrándose”, explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en su sitio web.

Investigadores señalaron que mensajes camuflados en texto invisible, imágenes o archivos pueden activar acciones automáticas en herramientas de IA.
El egosurfing consiste en buscar de manera periódica en internet el propio nombre personal. Foto: Getty Images

Así las cosas, conocer qué información personal circula en internet permite descubrir publicaciones antiguas, perfiles olvidados o contenidos compartidos en el pasado que pueden afectar la privacidad. A diferencia de años atrás, estas acciones ya no quedan solo como anécdotas, sino que pueden permanecer visibles en la red durante mucho tiempo.

Por ello, realizar revisiones periódicas para identificar y eliminar datos personales innecesarios, incómodos o desactualizados se ha convertido en una práctica clave, incluso recomendada por las autoridades, para proteger la privacidad, la discreción y la imagen personal.

Mas de Tecnología

MacSync Stealer ha evolucionado hasta convertirse en un malware silencioso.

Alerta en macOS: así funciona el nuevo malware que se esconde detrás de una aplicación confiable de Apple

Agencia espacial de India lanzó su satélite más pesado.

Hito histórico: India lanza el cohete más potente con la carga más pesada

Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas en todo el mundo recurren a WhatsApp como su principal medio de comunicación.

Mensajes y frases cortas para enviar por WhatsApp y celebrar el Año Nuevo con sus seres queridos

Los ciberdelincuentes pueden tener fácil acceso a los datos que los usuarios almacenan en el comprador.

La práctica sencilla que los expertos recomiendan realizar periódicamente para proteger la información personal en internet

Desconectar electrodomésticos cuando se va la luz.

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

La transferencia entre ecosistemas distintos ha sido históricamente engorrosa.

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

El microondas es un electrodoméstico indispensable en los hogares.

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

En muchos casos, los inconvenientes se pueden resolver con acciones simples.

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma resulta ideal para los estafadores.

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

Activar las funciones de seguridad del celular puede ser útil para prevenir estafas.

Los seis ajustes que debería hacer en su celular antes de 2026 si quiere protegerlo de sofisticados ciberataques

Noticias Destacadas