La práctica sencilla que los expertos recomiendan realizar periódicamente para proteger la información personal en internet

Los ciberdelincuentes no dejan de ingeniárselas para robar los datos personales de los usuarios, valiéndose de técnicas cada vez más sofisticadas que perfeccionan con ayuda de la tecnología. Se trata de un problema que se ha intensificado en los últimos años y que mantiene en vilo a millones de ciudadanos, quienes temen ser víctimas de estafas a través de su celular o computador.

A medida que las personas utilizan más servicios en línea —desde redes sociales hasta aplicaciones bancarias—, también aumentan las oportunidades para que actores maliciosos intenten acceder a información sensible, como contraseñas, datos financieros, documentos personales o incluso conversaciones privadas.

Una de las estrategias más utilizadas es el phishing, una técnica basada en el engaño. A través de correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos, empresas de mensajería o plataformas reconocidas. El objetivo es inducir al usuario a hacer clic en enlaces falsos o a descargar archivos maliciosos que permiten capturar sus credenciales.

En la era digital, la información personal circula a gran velocidad en internet. Foto: Getty Images

Otra táctica frecuente es la instalación de malware en dispositivos móviles o portátiles. Este tipo de software malicioso puede llegar a los equipos mediante aplicaciones falsas, anuncios engañosos o descargas desde sitios no oficiales. Una vez instalado, es capaz de registrar pulsaciones del teclado, espiar la actividad del usuario o enviar información confidencial a servidores controlados por los atacantes.

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

Aunque el panorama puede parecer desalentador, los expertos aseguran que existen métodos para monitorear y controlar la exposición de la información personal, con el fin de reducir el riesgo de caer en este tipo de ataques. Esto cobra especial relevancia en un mundo digital en el que los criminales informáticos parecen ganar cada vez más terreno.

Según explica el medio especializado Computer Hoy, una de estas prácticas es el egosurfing, una sencilla estrategia que puede ayudar a prevenir ataques digitales. Consiste en buscar de forma periódica el propio nombre en internet para conocer qué información aparece publicada y de qué manera se está siendo mencionado en la red.

“El conjunto de todos estos datos es lo que se conoce como identidad o huella digital y, del mismo modo que nuestra reputación puede ser dañada, la identidad digital también puede verse afectada debido a la información que puede ser encontrada sobre nosotros en internet o, en el peor de los casos, cuando nuestra privacidad es vulnerada y nuestros datos personales acaban filtrándose”, explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en su sitio web.

El egosurfing consiste en buscar de manera periódica en internet el propio nombre personal. Foto: Getty Images

Así las cosas, conocer qué información personal circula en internet permite descubrir publicaciones antiguas, perfiles olvidados o contenidos compartidos en el pasado que pueden afectar la privacidad. A diferencia de años atrás, estas acciones ya no quedan solo como anécdotas, sino que pueden permanecer visibles en la red durante mucho tiempo.

Por ello, realizar revisiones periódicas para identificar y eliminar datos personales innecesarios, incómodos o desactualizados se ha convertido en una práctica clave, incluso recomendada por las autoridades, para proteger la privacidad, la discreción y la imagen personal.