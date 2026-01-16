Turismo

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

Descubra qué atractivos visitar en cada uno y cuáles son sus festividades más emblemáticas.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
16 de enero de 2026, 3:46 p. m.
Remedios es uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia.
Remedios es uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia hace parte de los Andes Occidentales colombianos, una región de escenarios majestuosos donde las montañas desprenden aroma a café, los pueblos se visten de color y, en la distancia, aparecen las nieves perpetuas.

Este territorio, según destaca el portal de turismo Colombia Travel, es conocido por su clima primaveral y gente cálida, capaz de hacer que cada visitante se sienta como en casa.

Entre sus joyas más histórica sobresalen tres pueblos que superan los 200 años de fundación: Angelópolis, Remedios y Cáceres, destinos llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar durante su visita.

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Qué hacer en cada uno de estos municipios

Remedios

Esta población es considerada como uno de los más antiguos municipios antioqueños, fundada el 15 de diciembre de 1560 en el auge minero durante el tiempo de la conquista. Balnearios como los de La Argollita y Otú son parte de sus mejores atractivos.

Turismo

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Turismo

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Turismo

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Turismo

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Turismo

A menos de una hora de Tunja: el pueblo de Boyacá reconocido por sus diferentes pisos térmicos y sus múltiples atractivos

Turismo

El pueblo antioqueño, cuyo nombre fue puesto en honor a un destacado empresario, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Estos son los principales retos para el turismo colombiano en 2026

Turismo

Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Turismo

¿Cuánto dura el trayecto de Medellín a San Pedro de los Milagros? Planes para disfrutar en este municipio antioqueño

Turismo

El mirador natural de más de 200 metros de altura, en el oriente antioqueño, que sorprende a los viajeros

Estos escenarios se fusionan de manera mágica con los paisajes desérticos que ocupan extensas zonas y que captan la atención de los viajeros.

Una de sus festividades más emblemáticas son las Fiestas del Retorno, El Oro, La Minería y La Ganadería, que generalmente se llevan a cabo en diciembre.

Municipio de Remedios, Antioquia.
Municipio de Remedios, Antioquia. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @Informativoan.

Cáceres

Fundado en 1576 por Gaspar de Rodas, también se consolida como uno de los más antiguos pueblos antioqueños. Su historia está estrechamente vinculada a la explotación del oro y gran parte de sus habitantes descienden de los afrodescendientes que llegaron desde Cartagena durante la época colonial.

Algunos de sus principales sitios de interés para conocer durante su vidita son: el Museo Santa María Magdalena, la iglesia que lleva este mismo nombre, el Puente Antonio Roldán Betancur y el Saltillo el Tigre, entre otros.

Como parte de su cultura, este municipio cada año se transforma en el escenario de festividades populares como las Fiestas de Santa María Magdalena (en julio); Fiestas del Retorno y la Cultura (noviembre); y Fiestas del Santo Cristo Corregimiento el Jardín Tamaná (septiembre).

Cáceres, antioquia
Cáceres es uno de los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).
Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Angelópolis

De acuerdo con el sitio web Puebliando por Antioquia, este municipio fue fundado el 8 de julio de 1876, por Joaquín y Petrona Franco. Su nombre significa ‘Ciudad de Ángeles’ y está ubicado a solo 48 kilómetros de Medellín.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Trunchera e Los Ángeles, un lugar ideal para aprender y disfrutar de todo el proceso de la pesca artesanal que se practica en el territorio.

También está la Quebrada La Ramírez, un escenario compuesto por hermosas cascadas que invitan a conectarse con la naturaleza y descansar del bullicio de las grandes ciudades.

En Angelópolis se celebran las Fiestas Patronales de Los Santos Ángeles en septiembre; las Fiestas de San Isidro en noviembre; y las Fiestas del Mineral en diciembre.

Angelópolis en Antioquia
Angelópolis es un municipio cercano a Medellín. Foto: Getty Images

Más de Turismo

Remedios

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

¿Se puede subir comida en un avión en Colombia?

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Laguna de Guatapé, Colombia

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Reserva Natural San Cipriano

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

El municipio de Cundinamarca considerado como un paraíso de baños termales; queda a menos de 2 horas de Bogotá

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Viracachá (Boyacá)

A menos de una hora de Tunja: el pueblo de Boyacá reconocido por sus diferentes pisos térmicos y sus múltiples atractivos

Donmatías, Antioquia

El pueblo antioqueño, cuyo nombre fue puesto en honor a un destacado empresario, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en julio de 2025 el país recibió 444.851 extranjeros no residentes, un 21% más que en junio del mismo año, y un 6,8% más que en el mismo mes de 2024.

Estos son los principales retos para el turismo colombiano en 2026

San Basilio De Palenque

A solo 1 hora de Cartagena: el pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos

California, Santander

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Noticias Destacadas