Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

El departamento de Antioquia hace parte de los Andes Occidentales colombianos, una región de escenarios majestuosos donde las montañas desprenden aroma a café, los pueblos se visten de color y, en la distancia, aparecen las nieves perpetuas.

Este territorio, según destaca el portal de turismo Colombia Travel, es conocido por su clima primaveral y gente cálida, capaz de hacer que cada visitante se sienta como en casa.

Entre sus joyas más histórica sobresalen tres pueblos que superan los 200 años de fundación: Angelópolis, Remedios y Cáceres, destinos llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar durante su visita.

Qué hacer en cada uno de estos municipios

Remedios

Esta población es considerada como uno de los más antiguos municipios antioqueños, fundada el 15 de diciembre de 1560 en el auge minero durante el tiempo de la conquista. Balnearios como los de La Argollita y Otú son parte de sus mejores atractivos.

Estos escenarios se fusionan de manera mágica con los paisajes desérticos que ocupan extensas zonas y que captan la atención de los viajeros.

Una de sus festividades más emblemáticas son las Fiestas del Retorno, El Oro, La Minería y La Ganadería, que generalmente se llevan a cabo en diciembre.

Cáceres

Fundado en 1576 por Gaspar de Rodas, también se consolida como uno de los más antiguos pueblos antioqueños. Su historia está estrechamente vinculada a la explotación del oro y gran parte de sus habitantes descienden de los afrodescendientes que llegaron desde Cartagena durante la época colonial.

Algunos de sus principales sitios de interés para conocer durante su vidita son: el Museo Santa María Magdalena, la iglesia que lleva este mismo nombre, el Puente Antonio Roldán Betancur y el Saltillo el Tigre, entre otros.

Como parte de su cultura, este municipio cada año se transforma en el escenario de festividades populares como las Fiestas de Santa María Magdalena (en julio); Fiestas del Retorno y la Cultura (noviembre); y Fiestas del Santo Cristo Corregimiento el Jardín Tamaná (septiembre).

Angelópolis

De acuerdo con el sitio web Puebliando por Antioquia, este municipio fue fundado el 8 de julio de 1876, por Joaquín y Petrona Franco. Su nombre significa ‘Ciudad de Ángeles’ y está ubicado a solo 48 kilómetros de Medellín.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Trunchera e Los Ángeles, un lugar ideal para aprender y disfrutar de todo el proceso de la pesca artesanal que se practica en el territorio.

También está la Quebrada La Ramírez, un escenario compuesto por hermosas cascadas que invitan a conectarse con la naturaleza y descansar del bullicio de las grandes ciudades.

En Angelópolis se celebran las Fiestas Patronales de Los Santos Ángeles en septiembre; las Fiestas de San Isidro en noviembre; y las Fiestas del Mineral en diciembre.