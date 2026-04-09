Colombia es uno de los destinos imperdibles para visitar, gracias a su amplia oferta turística que incluye lugares naturales, culturales e históricos que vale la pena conocer en algún momento de la vida.

Esto, sumado a su rica gastronomía, sus festivales y la calidez de su gente hacen del país un lugar perfecto para conocer, pues hay planes para todos los gustos. En medio de esa amplia oferta hay destinos que resultan paradisíacos y que deberían incluirse en la lista de posibilidades para visitar, pues no hay lugar a arrepentimientos dada su belleza.

Muchos de ellos son perfectos para los amantes de la naturaleza y por ello si se busca una experiencia auténtica, estos son imperdibles.

Caño Cristales

En el departamento del Meta se encuentra uno de los mayores tesoros naturales con los que cuenta el país: Caño Cristales. Es considerado como uno de los ríos más bellos del mundo y por eso llama la atención de propios y extraños.

Caño Cristales es considerado el río más hermoso del mundo. Foto: Getty Images

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que en este destino de aguas transparentes se aprecian diversidad de colores dentro del agua, debido a que en su fondo se reproducen unas algas acuáticas de diferentes colores entre los que están el verde, amarillo, rojo, rosado, azul y negro. Otro de los encantos son las formaciones rocosas en su lecho, una característica que lo hace aún más especial.

En este paradisiaco lugar se puede vivir el famoso ‘atardecer llanero’, gracias a la majestuosa vista que ofrece la extensa sabana del lugar, lo que complementa aún más la experiencia del viajero.

¿Qué hacer en Villavieja, además de visitar el desierto de la Tatacoa?

Desierto de la Tatacoa

Una opción más para conocer es el Desierto de la Tatacoa, otra de las lindas maravillas naturales. Este escenario destaca por ser una tierra de contrastes en donde se aprecian tonos como el ocre y el gris.

Allí, los viajeros se encuentran rodeados de un paisaje distinto, tranquilo y alejado de la vida moderna. Allí, en la oscuridad de la noche y sin nada que obstruya su vista, los turistas pueden deslumbrarse bajo un manto de miles de estrellas, pues este es un lugar perfecto para observar las conteciones y vivir una experiencia única en medio de la nada. Este lugar está ubicado al norte del departamento del Huila, a unos 40 kilómetros de Neiva, capital del departamento.

El Parque Tayrona es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Foto: Getty Images

Parque Nacional Tayrona

Este es uno de los destinos imperdibles en Colombia. Este mágico y paradisíaco lugar, ideal para los amantes de la naturaleza, cuenta con la montaña costera más alta del mundo: la Sierra Nevada de Santa Marta, así como con diversos ecosistemas llenos de contrastes.

Dentro de la oferta de este lugar los viajeros se encuentran con playas de arena blanca, selva, mares cristalinos y corales, además de manglares, montañas nevadas y bosques secos, húmedos y nublados.

A solo 30 kilómetros de Santa Marta, el paraíso natural perfecto para disfrutar diversas actividades acuáticas

Es considerado una de las reservas ecológicas más importantes de América del Sur y por ello es el lugar ideal para el avistamiento de aves y la flora y fauna, especialmente de animales en peligro de extinción, como el jaguar o el ocelote. Allí también se aprecian ruinas arqueológicas procedentes de los asentamientos de la tribu Tayrona.