Impuesto predial en Bogotá: estos son los bancos habilitados por la Secretaría de Hacienda

Con el próximo plazo del impuesto predial en la ciudad de Bogotá, que tiene un beneficio de un 10 % de descuento y que vence este próximo viernes, 17 de abril, la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Hacienda del Distrito, puso a disposición múltiples canales digitales y presenciales con el motivo de facilitar a los ciudadanos cumplir su obligación tributaria de forma rápida y segura.

Bogotá: se acerca la última semana para pagar el impuesto predial con 10% de descuento

¿Dónde se efectúan los pagos del impuesto predial y qué bancos están habilitados?

Ante aquellos usuarios que vayan a efectuar el pago de su impuesto predial de manera virtual, la Secretaría de Hacienda habilitó el botón Pagos Bogotá; en esta plataforma es posible liquidar el tributo por medio de PSE con cuentas de ahorros o corriente.

Para realizar la transferencia, pueden ingresar a la página: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/pagos-bogota e ingresar en la opción que dice Predial y Vehículos 2026.

Los bancos autorizados por el distrito para efectuar el pago del impuesto son los siguientes: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, Banco Cooperativo Coopcentral, Itaú, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, Bancoomeva, Bancamía, Banco Pichincha, Ban100, GNB Sudameris, Banco Popular, Banco Santander de Negocios Colombia y Banco Serfinanza.

En caso de que el ciudadano vaya a cancelar el pago del impuesto, este puede ser hecho por medio de las siguientes entidades bancarias: Citibank (exclusivamente para clientes corporativos), Banco Agrario de Colombia, Banco Falabella, Banco Mujer, Nu Colombia, Coltefinanciera, Finandina, Dale!, Confiar Cooperativa Financiera, Daviplata, JP Morgan (banca corporativa), Alianza Fiduciaria, RappiPay, Banco Unión/Giros y Finanzas, Bold, Movii, Nequi, Iris y JFK Cooperativa Financiera.

Para quienes prefieran hacer sus transferencias de los impuestos prediales por medio de sus dispositivos móviles, podrán hacer uso de las plataformas Nequi, Daviplata, Movii y RappiPay.

En caso del pago de los impuestos de manera presencial, los ciudadanos pueden acudir de manera directa a las oficinas de Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente.

El distrito recomienda a aquellos que paguen por este medio llevar la factura impresa en láser y tener presente que el pago se puede mostrar en el sistema dentro de un plazo de dos días hábiles.

¿Qué es un impuesto predial y cuáles son sus beneficios?

El impuesto predial unificado se refiere al tributo que deben pagar los propietarios, poseedores o quienes disfrutan de un bien inmueble, sobre los predios ubicados en la ciudad de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Hacienda informa que, entre los beneficios, los usuarios evitarán sanciones e intereses, además de contribuir en el financiamiento de múltiples proyectos y servicios destinados a beneficiar a Bogotá.

Esto hace parte de una estrategia de servicio y atención para los ciudadanos con el objetivo de fortalecer la entidad de la Secretaría de Hacienda y ampliar las alternativas de pago en la ciudad.

“Seguimos ampliando los medios de pago para que cumplir con los impuestos sea un proceso fácil y seguro, tanto por canales virtuales como presenciales“, menciona Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.