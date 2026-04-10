Bogotá: se acerca la última semana para pagar el impuesto predial con 10% de descuento

Ante el cumplimiento del pago de impuestos durante lo corrido del año, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, recuerda a la ciudadanía que se encuentra en la recta final para acceder al descuento del 10% por pronto pago del impuesto predial de este año.

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La entidad invita a quienes no han realizado su pago para que lo efectúen antes de la fecha límite, siendo el próximo viernes 17 de abril del 2026. Luego de este plazo, los ciudadanos podrán pagar sin descuento hasta el 10 de julio de 2026, el cual corresponde al cierre final del pago.

La Secretaría Distrital de Hacienda informa que, entre los beneficios que se cuentan al momento de cumplir a tiempo el pago, los usuarios no solo podrán evitar sanciones e interés sino que también contribuirán en el financiamiento de múltiples proyectos y servicios destinados a beneficiar a la ciudad de Bogotá.

Esto hace parte de una estrategia de servicio y atención a la ciudadanía realizada por el distrito para no solo fortalecer la entidad de la Secretaría de Hacienda sino para ampliar las alternativas de pago en la ciudad, para que los de esta manera los abonos cada vez sean más seguros, cómodos, agiles y fáciles de realizar.

“Agradecemos a los contribuyentes de Bogotá por su excelente comportamiento de pago que refleja confianza en la ciudad y compromiso con su desarrollo. Seguimos ampliando los medios de pago para que cumplir con los impuestos sea un proceso fácil y seguro, tanto por canales virtuales como presenciales“, menciona Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

¿Qué es un impuesto predial y cómo se debe consultar para pagarlo?

El impuesto predial unificado se refiere al tributo que debe pagar los propietarios, poseedores o quienes disfrutan de un bien inmueble, sobre los predios ubicados en la ciudad de Bogotá.

Las personas que contribuyen al impuesto predial pueden realizar su pago de dos distintas maneras, adaptadas a la comodidad del ciudadano:

Pago en línea

Las personas que vayan a realizar su pago del impuesto predial pueden ingresar a la página: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/pagos-bogota e ingresar en la opción que dice predial y vehículos 2026. En caso de hacer la transacción en su celular se recomienda mediante las billeteras digitales DaviPlata o DALE.

En caso de que se presente algún inconveniente al momento de realizar el pago en línea, se aconseja lo siguiente:

Si el predio es nuevo, no cuenta con CHIP ni factura, ingresar al sitio web de la Secretaría de Hacienda para generar la declaración siguiendo el paso a paso. en caso de requerir apoyo, acudir a un punto de atención presencial para recibir orientación.

Si el predio tiene exención parcial, presenta mejoras o tiene información incompleta, la declaración debe ser realizada por medio de la Oficina Virtual. Si no puede por este canal, puede acercarse a un punto presencial.

Si el predio fue adquirido mediante leasing, fideicomiso o patrimonio autónomo. La factura puede ser consultada ingresando el NIT de la entidad financiera o el número de identificación del fideicomitente o beneficiario.

Pago presencial

Ante los pagos presencial, se encontrarán habilitado la ventanilla extendida del Banco de Bogotá en los nuevos puntos de atención especializada de la calle 114 con Avenida 19, el centro comercial Plaza de Las Américas y en el SuperCADE - CAD (carrera 30). Dentro de estos puntos los ciudadanos podrán pagar los 8 impuestos distritales, incluso de años anteriores, en efectivo, con tarjeta débito o tarjeta crédito de todos los bancos, de las franquicias MasterCard y Visa.