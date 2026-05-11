Cali le apuesta al ‘Pulmón de Oriente’ para transformar las comunas 13, 14 y 15: así esta ambiciosa apuesta urbana

La Alcaldía de Cali avanza en una de las apuestas urbanas más ambiciosas para el oriente de la ciudad. Bajo la estrategia denominada “Pulmón de Oriente”, la administración del alcalde Alejandro Eder impulsa cerca de 200 proyectos enfocados en movilidad, recuperación ambiental, espacio público y dignificación del hábitat en las comunas 13, 14 y 15.

Estas son las diez grandes obras que le cambiarán la cara a Cali

Entre las obras de mayor impacto se encuentran el Bulevar Figueroa, el tramo 4 de la Avenida Ciudad de Cali y el Proyecto Integral Charco Azul – El Pondaje, iniciativas que buscan cambiar la imagen urbana de uno de los sectores históricamente más golpeados por el abandono estatal.

La administración distrital aseguró que estas intervenciones buscan integrar recuperación ambiental, infraestructura vial y espacios comunitarios, en una zona donde viven cientos de miles de personas.

Proyecto pulmón de oriente de la Alcaldía de Cali Foto: cortesía

Uno de los proyectos emblemáticos es el Bulevar Figueroa, una intervención que transformará el conocido “caño de la 28D” en un parque lineal ecológico y corredor ambiental. La obra contará con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes del oriente caleño.

El proyecto contempla más de 47 mil metros cuadrados de intervención y 665 metros lineales de recorrido ambiental. Además, se priorizará la conservación de especies arbóreas como ceibas y samanes, con el objetivo de fortalecer la conectividad ecológica y mejorar la calidad del aire en el sector.

Según el Distrito, el Bulevar contará con diez zonas de actividad al aire libre, destinadas a escenarios culturales, deportivos, recreativos y artísticos para diferentes grupos poblacionales.

Este proyecto hace parte del proyecto 'el pulmón del oriente', que incluye otras obras. Foto: Suministradas a El País- Secretaría de Vivienda de Cali

Otra de las obras estratégicas será el tramo 4 de la Avenida Ciudad de Cali, corredor vial que conecta el norte y el sur del oriente de la capital vallecaucana. El proyecto contempla la construcción de 3,1 kilómetros de vía, la recuperación de 300 metros de ciclorruta y cerca de 6 mil metros de andenes con accesibilidad universal.

La intervención también incluirá zonas blandas y arborización con guayacanes rosados, además de plataformas sobre el cuerpo de agua de El Pondaje para convertir el sector en un espacio de esparcimiento y atractivo turístico.

La Alcaldía indicó que el proyecto respetará la actual distribución vial, manteniendo dos carriles mixtos y el carril exclusivo del MIO, aunque ampliará las zonas peatonales y de arborización. La obra está proyectada para iniciar en el segundo semestre de este año.

En paralelo, el Distrito avanza en el Proyecto Integral Charco Azul – El Pondaje, considerado la columna vertebral de la transformación urbana del oriente caleño. La intervención abarcará 253 mil metros cuadrados alrededor de las lagunas de Charco Azul y El Pondaje, cuerpos de agua creados desde mediados del siglo XX como parte del antiguo distrito de riego del sector.

Dentro del proyecto se contempla la construcción de 1.180 soluciones de vivienda para beneficiar a 1.940 familias, además de espacios comunitarios y equipamientos urbanos. La inversión total asciende a 627.591 millones de pesos, de los cuales más de 151 mil millones serán destinados a vivienda y 413 mil millones a espacio público e infraestructura urbana.

La administración distrital explicó que el proyecto no solo busca solucionar necesidades habitacionales, sino también recuperar ecosistemas estratégicos y fortalecer la participación comunitaria para garantizar sostenibilidad en el territorio.

Además de estas obras, la Alcaldía adelanta otras intervenciones complementarias en el oriente de Cali, entre ellas la remodelación de 18 IPS y la construcción del nuevo Hospital Antonio Nariño, proyecto que contará con recursos de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Distrito.