Cali está en movimiento. Después de años en los que la ciudad pareció quedar al margen de la conversación nacional, algo está cambiando con fuerza.

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Nuevos proyectos de infraestructura transforman sus calles y sus corredores urbanos, un ecosistema de innovación y tecnología crece, los grandes eventos internacionales vuelven a llenar sus escenarios y una nueva generación de líderes, empresarios y ciudadanos apuesta por una ciudad diferente.

Cali tuvo años muy difíciles. Lo que está pasando hoy cuenta una historia distinta: proyectos concretos de infraestructura que están cambiando sus calles, un ecosistema de startups y empresas digitales en crecimiento, y una apuesta por la cultura, el deporte y los grandes eventos que está devolviendo vida al espacio público.

El 20 de mayo, Foro Semana reúne en Bogotá a quienes están en el centro de esa transformación. La conversación girará en torno a la movilidad y el espacio público, los grandes eventos y su impacto en la ciudad, el crecimiento de la economía del conocimiento en el Valle y las decisiones que van a definir la próxima década de Cali. No se lo pierda.