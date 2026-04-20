En Cali, la recuperación de la malla vial se ha convertido en uno de los frentes más visibles de la administración de Alejandro Eder, especialmente en corredores estratégicos que concentran alto flujo vehicular. La intervención de estas vías no solo responde al deterioro acumulado, sino a la necesidad de mejorar la conectividad en sectores clave de la ciudad.

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Esta estrategia busca acelerar los tiempos de ejecución y permitir intervenciones directas sin depender exclusivamente de contratistas externos, fortaleciendo la capacidad operativa del Distrito. El Distrito manifestó que, con la nueva maquinaria, se impulsa el desarrollo de obras de recuperación en la avenida Ciudad de Cali, lo que permite ejecutar trabajos de pavimentación y mantenimiento de manera más eficiente.

Las obras ya comenzaron en dos barrios del oeste de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Según la Secretaría de Infraestructura, “estamos pavimentando el tramo que va de la carrera 1D a la 1A6 en sentido sur-norte de la avenida Ciudad de Cali”. El componente de maquinaria es central en la ejecución. La nueva flota permite llevar a cabo actividades como fresado, extendido de mezcla asfáltica y compactación de manera continua, lo que reduce los tiempos de intervención y mejora la calidad de las obras. Esta capacidad técnica ha sido fortalecida tras procesos de recuperación y modernización de equipos en la ciudad.

El proyecto hace parte de una estrategia más amplia de recuperación vial que ya venía avanzando en la misma avenida. En fases anteriores, la Alcaldía reportó la pavimentación de los primeros 600 metros lineales del corredor, lo que confirma que las obras se están ejecutando por etapas sucesivas. Además, otros tramos ya presentan carpeta asfáltica terminada y avances en andenes y entorno urbano.

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Educardo García, mecánico de bicicletas del sector, comentó con la prensa de la Alcaldía que la vía estaba muy deteriorada y ahora se nota el cambio. “Con esto habrá menos congestión y se facilita el tránsito de los vehículos, lo que nos beneficia a todos”, dijo.

Precisamente, en este segundo tramo se destaca la entrada en operación del compactador de doble tambor, maquinaria de última tecnología que permite dar el acabado final, optimizando los tiempos de intervención y mejorando la calidad de la vía.

Arreglo de vías en Cali - Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Cali

“Esta es una máquina de 10 toneladas con la que se hace el reafirmado de la mezcla asfáltica, logrando una superficie homogénea y en óptimas condiciones para el servicio de la comunidad. Es tecnología nueva que hace el trabajo más eficiente”, describió el operario Jhonny Andrés Ortiz Ortiz, quien forma parte del equipo que revitaliza las vías de Cali.