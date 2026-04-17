¿Qué está pasando con la salud en Cali? Estas son las cifras que prenden las alarmas

Las cifras de la encuesta realizada por Cali Cómo Vamos, que se basan en la percepción de los caleños sobre calidad de vida, volvieron a concentrarse en un frente específico que, según estas mediciones, superó a otros problemas históricos de la ciudad. La salud, que siempre ha sido un tema relevante, pasó a ocupar el primer lugar dentro de las preocupaciones ciudadanas.

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La encuesta de percepción ciudadana es un instrumento técnico que mide la calidad de vida desde la experiencia directa de los habitantes. Sus resultados suelen marcar tendencias sobre prioridades sociales, percepción institucional y condiciones reales de acceso a servicios básicos.

Según el informe, el 64 % de los caleños considera la salud como el principal problema, desplazando a temas que históricamente habían liderado estas mediciones. Este dato es calificado como una cifra histórica dentro del seguimiento del programa: “Desplazó al empleo y la educación como la principal preocupación”, tal como explica el reporte.

La demora en la asignación de citas, una de las grandes preocupaciones de los caleños - Imagen de referencia. Foto: Bernardo Peña / El País

¿Por qué los caleños se han preocupado más por la salud?

El factor más crítico para los ciudadanos de la Sucursal del Cielo sigue siendo el tiempo de espera para obtener una cita médica, que genera malestar en el 53 % de la población. Pero lo preocupante es que el acceso a los medicamentos aumentó considerablemente la cifra, afectando ahora al 47 % de los usuarios.

Danny Angarita explicó en diálogo con el medio regional El País que este dato es el más alto desde que se inició la medición: “Encontramos que en 2025 el 64 % de las personas priorizó la salud como uno de esos tres temas principales a los que se les debe prestar atención y, cuando vemos la evolución histórica, vamos a encontrar también que el dato de 2025 es el dato más alto de encuestados que priorizan la salud”.

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“Eso que muestra que la insatisfacción con los servicios de salud viene en aumento; en 2025 fueron más de 2 millones de reclamos” a nivel nacional, señaló Angarita. En el caso del Valle del Cauca, se han hecho “más de 200.000 reclamos para mejorar esa atención del servicio de salud, según la Superintendencia”.

El contexto refuerza la cifra. En Cali, el sistema de salud ha mostrado señales de presión en los últimos años. Datos oficiales indican que 2 de cada 4 muertes están asociadas a enfermedades crónicas, lo que evidencia una carga estructural sobre el sistema sanitario y una alta demanda de servicios médicos. Estos indicadores contribuyen al aumento en la percepción de preocupación.

En el ámbito de salud mental, 4 de cada 5 caleños tienen una autopercepción "positiva". Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Finalmente, la encuesta arrojó los siguientes datos sobre bienestar: