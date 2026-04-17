El día jueves, la Asamblea Univalle anunció, a través de sus redes sociales, el comienzo del “paro definido” hasta el día 24 de abril. Desde el mes de marzo, los representantes estudiantiles han alzado su voz por inconformidades con la actual administración del rector Guillermo Murillo, de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y varios puntos que están consignados en diferentes comunicados emitidos por la Asamblea.

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Frente a la situación, SEMANA habló con el director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle, Luis Carlos Castillo Gómez, quien desarrolló tres puntos principales: primero, las diferencias entre la Asamblea Estudiantil y el Consejo Académico; segundo, la situación económica de la universidad; y tercero, el desarrollo de la mesa de diálogo llevada a cabo este viernes.

¿Cuáles son esas diferencias entre la Asamblea de Estudiantes y las directivas?

Primero, los estudiantes sienten que hay una afectación en el servicio de la cafetería central de la ciudad universitaria de Meléndez, ya que “se ha presentado un fenómeno muy complejo: se han incrementado las filas (...) Los estudiantes exigen que se resuelva este problema del restaurante a través de algún mecanismo que permita la disminución de las colas", aseguró Castillo.

Otro de los puntos que generan controversia, según el director, es que “los estudiantes y los diferentes colectivos señalan que las violencias basadas en género se han expandido en la universidad y que la institución universitaria ha hecho poco para poder detenerlas”.

También mencionó que los estudiantes muestran una enorme preocupación por “los edificios, los caminos, los corredores y los baños, que no han estado exactamente dispuestos en su infraestructura para poder albergar una población que cada vez es más creciente de movilidad reducida”, entre ellos, personas ciegas y en silla de ruedas.

Estos fueron los puntos que, según Castillo, se pudieron desarrollar en la mesa de diálogo de este viernes, debido a que “allí tuvimos que cortar exactamente la reunión”.

¿Cómo está la Universidad del Valle a nivel económico en 2026?

El director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional le explicó a SEMANA el estado actual de las finanzas en la Universidad del Valle, uno de los temas más álgidos para la comunidad estudiantil: “El gran problema que nosotros tenemos es que los recursos que gira la Nación no son recursos que alcanzan".

“El presupuesto de la universidad para este año es de un billón cien mil millones de pesos. Nosotros tenemos que descontar 100 mil millones de la estampilla Pro Universidad del Valle (...) y cerca de 100 mil millones de pesos de las pensiones. Por lo tanto, yo me quedo con 900 mil millones. ¿Qué es lo que gira el gobierno para cubrir esos 900 mil millones? El gobierno girará en el transcurso de este año 556 mil millones de pesos por ley 30″, subrayó.

Con esta cifra, “tenemos 334 mil millones de pesos que representan el 38% del presupuesto que tenemos que cubrir sin los giros de la Nación. Y realmente la Nación, como recursos adicionales, solo girará durante este año 32 mil millones de pesos (...) Hay una profunda desinformación en la comunidad universitaria sobre esos fondos y se ha generado el imaginario de que los recursos adicionales resuelven el problema financiero de la institución", culminó la explicación.

Universidad del Valle, en Cali. Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN-EL PAÍS

Finalmente, mencionó que “los estudiantes harían nuevamente la solicitud de que el Consejo Académico amplíe en cinco semanas el calendario si es que, a partir del 24 de abril, se da el escenario en el cual los estudiantes pudiesen levantar el paro definido”.

SEMANA también buscó hablar con uno de los representantes estudiantiles; sin embargo, se abstuvieron de dar declaraciones.