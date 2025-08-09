“Contratista que incumpla, contratista que vamos a sancionar”. Con esa frase, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la toma de posesión del Grupo 2 de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, en el tramo comprendido entre la avenida Bosa y la avenida Villavicencio, tras el abandono de la obra por parte del Consorcio Santa María 004.

El contrato IDU-1647-2020, a cargo de Alca Ingeniería y Castro Tcherassi, fue declarado en caducidad por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a finales de junio, luego de múltiples retrasos y graves incumplimientos. La decisión incluyó una multa de 14.698 millones de pesos y la orden de liquidar el contrato en su estado actual, además de declarar el siniestro de incumplimiento.

Cuando la actual administración recibió el Grupo 2, en enero de 2024, presentaba un avance del 47,78 %. Al 30 de junio de este año, apenas alcanzaba el 62,30 %, pese a que debía estar terminado. El proyecto contempla 2,5 kilómetros de vía, un puente peatonal, tres estaciones de TransMilenio, tres cicloestaciones y 84.805 metros cuadrados de espacio público.

Sanción a contratista de la avenida Ciudad de Cali. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que tras la caducidad se activó un plan de mitigación con el apoyo de la Unidad de Mantenimiento Vial, el Acueducto, la empresa de energía y otras entidades. Las labores iniciales incluyen sellar cajas de servicios públicos abiertas, reparar tramos de la vía y garantizar la seguridad vial.

No obstante, el contratista incurrió en retrasos significativos y graves incumplimientos, lo que obligó al IDU a iniciar ocho procesos sancionatorios, de los cuales cuatro fueron cerrados y los otros cuatro, hasta la fecha, son analizados para confirmación o archivo de sanción ya impuesta.

Sanción a contratista de la avenida Ciudad de Cali. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Durante los recorridos técnicos se encontraron excavaciones abiertas, cables expuestos, redes obstruidas y daños en infraestructura de servicios públicos. El nuevo proceso de licitación para terminar la obra comenzará en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de retomarla el próximo año.

El proyecto completo de la troncal, que se extiende por 7,42 kilómetros y está dividido en cuatro grupos, registra un avance general del 83,37 %. El Grupo 1 está prácticamente terminado (99,99 %), el Grupo 3 alcanza el 96,30 % y el Grupo 4, el 74,88 %.

La Avenida Ciudad de Cali tendrá varios cierres por obras de la alimentadora de la primera línea del Metro de Bogotá. | Foto: IDU

Así las cosas, el nuevo proceso licitatorio se espera que sea tramitado en el segundo semestre de 2025. Entonces, ¿cuándo se podría estar adjudicando y cuándo empezarían las obras nuevamente con el siguiente contratista?