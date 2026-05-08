Finanzas
Tres millones de adultos mayores recibirán buena plata en mayo: Prosperidad Social anunció nuevas fechas
El Gobierno destinará más de 700 mil millones de pesos para garantizar la entrega de subsidios del programa.
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8 de mayo de 2026 a las 11:45 a. m.
Adultos mayores en condición de vulnerabilidad recibirán el subsidio económico de Colombia Mayor entre el 11 y el 27 de mayo. Foto: Prosperidad Social
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