Finanzas

Tres millones de adultos mayores recibirán buena plata en mayo: Prosperidad Social anunció nuevas fechas

El Gobierno destinará más de 700 mil millones de pesos para garantizar la entrega de subsidios del programa.

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Redacción Semana
8 de mayo de 2026 a las 11:45 a. m.
Adultos mayores en condición de vulnerabilidad recibirán el subsidio económico de Colombia Mayor entre el 11 y el 27 de mayo.
Adultos mayores en condición de vulnerabilidad recibirán el subsidio económico de Colombia Mayor entre el 11 y el 27 de mayo. Foto: Prosperidad Social
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