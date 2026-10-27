HBO confirma quiénes serán los padres de Harry Potter y sorprende con el fichaje de Charlie Weasley para su nueva serie

HBO continúa revelando las piezas de su nueva adaptación de Harry Potter. La cadena anunció la incorporación de tres actores que interpretarán a personajes importantes en la historia del joven mago: Jasper Talbot será James Potter, Hannah Chinn dará vida a Lily Potter y Harry Gilby encarnará a Charlie Weasley, uno de los hermanos mayores de Ron que tuvo una presencia limitada en las películas originales.

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Jasper Talbot será James Potter, Hannah Chinn, será Lily Potter y Harry Gilby será Charlie Weasley en la primera temporada de la serie original de HBO ‘Harry Potter y La priedra filosofal. Foto: HBO MAX

La noticia permite conocer un poco más sobre cómo la producción reconstruirá las relaciones familiares que rodean al protagonista y ampliará la presencia de personajes que los seguidores de los libros conocen bien. Aunque James y Lily Potter murieron cuando Harry era apenas un bebé, ambos tienen un peso fundamental en su historia. Charlie, por su parte, completa una parte del árbol genealógico de los Weasley que no llegó a desarrollarse en la saga cinematográfica.

La serie, titulada Harry Potter y la piedra filosofal para su primera temporada, tiene previsto su estreno en Navidad de 2026, tanto en HBO como en HBO Max, según los anuncios oficiales.

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Quiénes interpretarán a James y Lily Potter y a Charlie Weasley

Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

Jasper Talbot como James Potter. El actor asumirá el papel del padre de Harry, un personaje cuya historia está ligada al enfrentamiento con Lord Voldemort y al pasado que el protagonista irá descubriendo durante su estancia en Hogwarts. Su presencia será importante para reconstruir los recuerdos y las conexiones familiares que acompañan al joven mago.

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Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

Hannah Chinn como Lily Potter. La actriz interpretará a la madre de Harry, cuyo sacrificio constituye uno de los elementos centrales de la historia. Aunque Lily no acompaña físicamente a su hijo en sus aventuras, su legado explica aspectos decisivos de la protección y el vínculo que lo conectan con su pasado.

Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

Harry Gilby como Charlie Weasley. Con este fichaje, la producción incorpora a uno de los hermanos mayores de Ron Weasley. Charlie es conocido por su relación con los dragones y por trabajar con estas criaturas en Rumania. Aunque el personaje forma parte de la historia familiar de los Weasley, no aparece en persona en las ocho películas de la saga.

Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

La nueva adaptación tiene como protagonistas a tres intérpretes jóvenes que asumirán los papeles que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint hicieron famosos en el cine. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. A ellos se suman figuras reconocidas de la televisión y el cine británico e internacional.

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Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

Entre los nombres más destacados están John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. El elenco también incluye a Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Lox Pratt como Draco Malfoy y Rory Wilmot como Neville Longbottom.

Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

La familia Weasley también tendrá una presencia importante. Además de Alastair Stout como Ron, Tristan Harland interpretará a Fred Weasley, Gabriel Harland a George Weasley y Ruari Spooner a Percy Weasley. Katherine Parkinson asumirá el papel de Molly Weasley, mientras que Gracie Cochrane interpretará a Ginny Weasley. Con la incorporación de Harry Gilby, la serie suma ahora a Charlie, el hermano que se dedica al estudio y cuidado de los dragones.

Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

En el entorno de Harry también estarán Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley y Amos Kitson como Dudley Dursley. Otros personajes confirmados son Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Anton Lesser como Garrick Ollivander, el fabricante de varitas.

La historia parte del primer libro de J. K. Rowling. Harry vive con los Dursley, quienes le ocultan buena parte de su origen, hasta que una carta de admisión a Hogwarts cambia su vida al cumplir once años. Allí descubre la magia, establece sus primeras amistades y empieza a comprender que su pasado está relacionado con una amenaza que continúa presente.

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Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter en HBO Max Foto: HBO MAX

Detrás de cámaras, Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en producciones como Succession y His Dark Materials, está a cargo del guion y la producción ejecutiva. Mark Mylod, quien también ha trabajado en Succession y Game of Thrones, será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films, también participan como productores ejecutivos.