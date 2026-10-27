Si es una de las personas que disfruta de las actuaciones del director y actor estadounidense Ben Affleck, esta información podría resultarle de gran interés.

Affleck cuenta con una larga trayectoria marcada por películas que han conquistado al público y recibido múltiples elogios de la crítica.

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Desde dramas intensos y thrillers llenos de suspenso hasta grandes producciones de Hollywood, su filmografía ofrece una amplia variedad de historias ideales para disfrutar en casa a través de las plataformas de streaming.

Por eso, si está buscando qué ver o quiere organizar una maratón de películas que nunca pasan de moda, este recorrido por algunos de los títulos más destacados de su carrera puede convertirse en una excelente opción.

1. Good Will Hunting (1997)

Sinopsis: “Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente para las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los profesores le planteará un dilema: seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos con los que tomar unas cervezas- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudarán a decidirse”.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 97%. Disponible en Prime Video.

2. Argo (2012)

Esta cinta trata sobre una misión de rescate real y secreta de la CIA durante la crisis de los rehenes en Irán en 1979. El reparto cuenta con figuras como John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Taylor Schilling.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 96 %. Disponible para alquilar o comprar en Apple Tv.

3. Dazed and Confused (1993)

Sinopsis: “Al igual que hiciera George Lucas en “American Graffiti” veinte años antes, Linklater retrata el último día de clase de unos estudiantes de un instituto, en 1976. Una fiesta a base de cerveza, marihuana y novatadas en un día único tanto para los chicos que se van para siempre como para los novatos que acaban de llegar".

Puntuación en Rotten Tomatoes: 94%. Disponible en Prime Video y Apple Tv.

4. Air (2023)

Esta película narra la historia del arriesgado acuerdo comercial que Nike logró concretar en 1984 con un joven Michael Jordan, quien apenas comenzaba su carrera en el baloncesto profesional.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 93%. Disponible en Prime Video.

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5. The Town (2010)

Sinopsis: “Mientras planifica su próximo golpe, Doug MacRay (Ben Affleck), un atracador de bancos de Boston, tiene que esforzarse por controlar sus sentimientos por Claire (Rebecca Hall), la directora de uno de los bancos que atracó. Al mismo tiempo, intenta esquivar al agente del FBI (Jon Hamm) que le sigue los pasos”.

Puntuación en Rotten Tomatoes: 92%. Disponible en Netflix bajo el título Ciudad de ladrones.