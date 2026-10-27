Lejos del ring y las explosiones, Iván Drago, de Rocky IV, reaparece

A sus 68 años, uno de los rostros más emblemáticos del cine de acción, Dolph Lundgren, retorna a la pantalla en un momento en el que la década de los ochenta vuelve a ser tendencia mundial.

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El hombre que personificó al atleta perfecto e imbatible —creado por la ciencia soviética en Rocky IV— llega como presentador y productor de Grandes máquinas de la historia, la serie que explora siglos de innovación y pone el foco en la ingeniería, las historias y las mentes que crearon algunas de las máquinas más extraordinarias de todos los tiempos.

Grandes máquinas de la historia, de History, con Dolph Lundgren, es la serie que explora siglos de innovación y pone el foco en la ingeniería. Foto: History

Antes de convertirse en estrella de Hollywood, Dolph Lundgren estudió ingeniería química y pasó por el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Esa formación, dice, lo hace sentir especialmente capacitado para hablar de estos temas.

“En esa imagen de Rocky IV, de alguna manera yo interpretaba a una máquina o al ser humano perfecto, como decía Stallone. Así que era natural que me entrenaran utilizando esas máquinas de alta tecnología. Pero obviamente me interesan las máquinas desde que era chico, porque mi papá era ingeniero, mi hermano mayor era ingeniero y mi hermano menor es ingeniero”, relata.

La serie explora siglos de innovación y pone el foco en la ingeniería, las historias y las mentes que crearon algunas de las máquinas más extraordinarias de todos los tiempos. Foto: History

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“Siempre estuve pensando en la ciencia y en las máquinas, y leyendo sobre estos temas por mi cuenta. Creo que mi carrera cinematográfica me acercó a algunas máquinas, como muchos vehículos, armas y cosas por el estilo. Pero también leo mucho y he leído muchísimo sobre otros inventos, descubrimientos y desarrollos”, afirma Lundgren.

En rueda de prensa, Dolph habló de este cambio de faceta y reconoció que se siente muy bien en su nuevo rol. Su debut cinematográfico llegó en 1985 con A View to a Kill, de la saga James Bond.

Grandes máquinas de la historia, de History, presentado por Dolph Lundgren, llega de nuevo a las pantallas. Foto: History

Pero ese mismo año su vida cambió para siempre; tras un proceso de casting de nueve meses entre miles de aspirantes, Sylvester Stallone lo eligió para interpretar al boxeador soviético Iván Drago en Rocky IV.

Ahora, como presentador y productor de la nueva serie de History, Lundgren destaca la importancia de entender el pasado para las nuevas audiencias y de conocer qué hay detrás de algunas de las máquinas más extraordinarias que transformaron el mundo:

Grandes máquinas de la historia, de History, con Dolph Lundgren, explora qué hay detrás de algunas de las máquinas más extraordinarias que transformaron el mundo. Foto: History

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“La historia es importante. Y creo que, además, con las redes sociales, probablemente muchos chicos no piensan demasiado en ella. Por eso este tipo de series son importantes, porque las generaciones jóvenes pueden descubrir de dónde provienen las cosas. Las cosas no aparecen mágicamente de un día para otro. Hubo muchísimo trabajo, esfuerzo y creatividad detrás de la creación de estas máquinas. Y creo que es importante reconocerlo”.

Grandes máquinas de la historia es una serie documental de ocho episodios que explora algunas de las máquinas más extraordinarias jamás creadas. A través de contexto histórico y recreaciones realizadas con inteligencia artificial, la producción recorre desde el cohete Saturn V, que llevó al hombre a la Luna, y el tren de levitación magnética de Shanghái, hasta el avión supersónico Concorde, las primeras computadoras personales, gigantes de la ingeniería y sorprendentes tecnologías de espionaje.

La serie llega a Latinoamérica el 28 de octubre a las 9:00 p. m. por History, con un episodio de estreno todos los miércoles.