La actriz y modelo Carolina Guerra habló sobre su más reciente proyecto en Colombia, “sentí mucho miedo”

Carolina Guerra se ha forjado un camino hecho a pulso en la industria del modelaje y la actuación. La bogotana habló con SEMANA sobre su gran regreso a las pantallas luego de convertirse en madre de Rocco, su primer hijo, junto al multimillonario empresario inglés David Reuben Jr. Gracias a su talento, Guerra, quien inició siendo señorita Bogotá en el Reinado Nacional de la Belleza, se abrió paso en las pantallas participando en proyectos latinoamericanos como El cartel 2 y A corazón abierto, también en producciones internacionales como Da Vinci’s Demons, del creador David S. Goyer, el mismo de Batman: The Dark Knight Rises, protagonizada por Christian Bale. La colombiana, que vive hace más de una década por fuera del país, habló sobre su maternidad, sus nuevos proyectos y su amor por el país.

SEMANA: ¿Cómo ha sido su gran regreso a las pantallas después de convertirse en madre?

Carolina Guerra: Después de convertirme en madre, mi gran regreso ha sido con proyectos muy interesantes. Por ejemplo, con la serie Nueve cuerpos en una morgue mexicana que se transmite por la BBC de Londres y por streaming por MGM Plus. También a través de la película Alix, que se estrenó en el Chinese Theater de Los Ángeles, que es un lugar absolutamente icónico donde también se estrenó The Joker 2, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga. En esta película también está Natalia Reyes, entonces ha sido como ir de la mano con amigos de mi corazón. Alix es de la directora Ana María Hermida, y fui la protagonista de su película que se llama La luciérnaga, que hice cuando mi hijo tenía año y un par de meses. Es muy lindo que mi primer proyecto después de ser mamá fuera en Colombia.

SEMANA: ¿Qué la motivó a participar en La luciérnaga?

C.G.: Para mí esa película fue un superregalo. Aunque ese proyecto no lo han presentado en Colombia aún, sí tuvo una función en Caquetá en su momento. Para Ana María Hermida es muy importante narrar la historia de estos territorios, ella está muy comprometida con eso. El Caquetá es una zona de Colombia que todos sabemos ha sido duramente afectada por la guerra, y Ana María tiene un compromiso muy grande con esa área. La luciérnaga es una película que habla sobre el reclutamiento infantil para la guerra y esa es una premisa tremenda. Ha sido un lujo participar en este proyecto.

SEMANA: Háblenos de su protagónico en la película Pacífico, en la que trabaja junto a actores como Juan Pablo Raba y Marlon Moreno.

C.G.: Es interesante porque esta es la cuarta vez que trabajo con Riccardo Gabrielli, y por donde se vea, y sin temor a equivocarme, este ha sido uno de los regalos más hermosos de mi vida profesional y personal. En Pacífico estamos contando una historia que pasó realmente aquí en Colombia, específicamente en Malpelo, en donde un grupo de buzos se pierde y se los lleva la corriente. Yo acepté de una porque si hay algo que me caracterice, es que los retos me fascinan. El crew de la película es muy pequeño, está conformado por Juan Pablo Raba, Marlon Moreno, Nicolás Montero, Sebastián Eslava, Tatiana Ariza, junto a ella somos las únicas dos mujeres, y también está Elkin Díaz. Yo interpreto a uno de los buzos, en la vida real ella murió. Todo parte de una interpretación de los hechos reales, porque nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó ahí, más allá de los testimonios de las dos personas que sobrevivieron y que han hablado de eso, incluso en un libro.

“Entre más viajo y estoy por fuera, más valoro ser de aquí y más valoro las cosas que me hacen sentir colombiana”. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Qué fue lo más difícil a lo que se enfrentó para interpretar su papel en esa película?

C.G.: Para hacer esta película me tocó certificarme en buceo, soy la sirena de Colombia en este momento (risas). A mí me sorprendió enterarme, por ejemplo, de que Malpelo es el lugar para bucear más remoto en el planeta, son 36 horas de navegación en las que no tienes señal. En un momento, Malpelo es un punto de no retorno. Fue muy retador, todos estuvieron muy mareados, vomitando. A Marlon Moreno yo me le quito el sombrero, su profesionalismo es de otro nivel, porque durante la grabación de la primera escena él lo hizo perfecto, pero la verdad es que él se sentía muy mal. Nicolás Montero y yo fuimos de los únicos que no nos maluqueamos.

Otro momento difícil fue un día que estuvimos con Juan Pablo en el agua y los rangers que estaban debajo de nosotros estaban espantando a los tiburones, pero eran demasiados. Fue impresionante. Vimos tiburones martillo, que es lo más característico de Malpelo, también tiburones tigre, que de hecho son de los más grandes y agresivos, también silkies. Hubo un momento en que nos tocó irnos; teníamos planeado quedarnos más tiempo en Malpelo, pero había tantos tiburones que los rangers estaban muy asustados por nuestra seguridad, estaban muy angustiados. Tuvimos a más de diez tiburones debajo de nosotros y ahí fue cuando nos dijeron “necesitamos irnos ya”, ese día sentí mucho miedo.

SEMANA: ¿Sabía que hace poco su nombre salió a relucir en algunos titulares porque su expareja León Larregui la mencionó durante un concierto en Colombia?

C.G.: La verdad, no sabía nada de ese episodio, sí sabía de un momento en el que él me mencionó durante un concierto en Estéreo Picnic y ya. Hay una canción que él escribió en un álbum como solista mientras nosotros estábamos juntos que se llama Solstis y también hay una canción que él me escribió que sacó con Zoé que se llama Cámara lenta. Yo a León lo adoro, tenemos una muy buena relación. De hecho, él fue de las primeras personas que me llamaron cuando nació Rocco; tenemos una relación divina. Él es una persona muy nostálgica y me parece muy chistoso que haya dicho eso.

SEMANA: Sus inicios se dieron en el modelaje, ¿lo volvería a hacer?

C.G.: Pues es algo a lo que le tengo muchísimo cariño. Entré al modelaje precisamente por mi mamá, porque ella era diseñadora de modas. Entonces yo le modelaba sus cosas cuando ella estaba en la Escuela Arturo Tejada. Es algo que ha formado parte de mi vida por un larguísimo tiempo y al que tengo mucho cariño, además soy amiga de todas las personas que me acompañaron en el camino, pero no volvería al modelaje, la verdad. Estoy entregada al tema de la actuación y muy emocionada, además, porque acabo de retomar después de tres años de ausencia.

La actriz colombiana Carolina Guerra habló con SEMANA. | Foto: Semana

SEMANA: ¿Qué es lo que más extraña del país?

C.G.: Extraño muchísimo Colombia y entre más viajo y más tiempo estoy por fuera, más valoro ser de aquí y más valoro las cosas que me hacen sentir colombiana. No solo latina, sino específicamente colombiana, porque nosotros, los colombianos, tenemos unas cosas únicas. La calidez, la manera como nos divertimos, como nos relacionamos con la gente, lo cariñosos y lo alegres que somos. Eso es muy difícil de encontrar. La energía nuestra es algo muy especial y eso me hace muchísima falta. Ahora estoy viniendo a Colombia más por mi hijo, porque quiero que mi hijo tenga a Colombia atravesada en su corazón y que sepa de dónde es su mamá.

SEMANA: ¿Volvería a vivir en acá?