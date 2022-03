Actriz Carolina Guerra reveló el rostro de su bebé en Instagram

Co una fotografía, la actriz le mostró al mundo su primogénito, producto de su relación con el empresario inglés David Reuben.

La actriz Carolina Guerra publicó una fotografía en sus redes sociales en la que muestra, por primera vez, la cara de su bebé, nacido el pasado 24 de diciembre.

La imagen, que ya cuenta con miles de likes y reacciones por parte de sus seguidores, muestra a Rocco Reuben Guerra posando boca abajo sobre la cama y mostrando sus ojos claros, lo que ha provocado reacciones en redes sociales.

Guerra publicó esta imagen a propósito del Día Internacional de la Mujer. “Hoy en el Día de la Mujer comparto con ustedes lo más sublime y sagrado que me ha dejado el privilegio de ser una. Les presento al dueño de todo lo que he sido, soy y seré en esta vida y las que me hagan falta: Su majestad Rocco Reuben”, publicó la actriz.

Además, dijo que se siente honrada de ser madre de su pequeño Rocco y que espera ayudarlo a crecer como un hombre íntegro,

“El honor de mi vida es ser tu mamá, y la oportunidad más preciosa es la de guiarte para ser un hombre íntegro, maravilloso, consciente, respetuoso y listo para provocar y ser parte de la transformación que el mundo necesita. Te amo infinito”, concluyó.

Su hijo nació en navidad

La reconocida actriz recibió su mejor regalo de Navidad con el nacimiento de su pequeño, que se dio justo en la Nochebuena.

En sus redes sociales, Guerra compartió una foto que enterneció a sus seguidores y con ella anunció que su bebé ya estaba en sus brazos. “Feliz Navidad 12-24-2021. El día que nacimos los dos”, manifestó en su publicación.

La fotografía es del pequeño pie de su recién nacido junto con la información emitida por el médico. Aunque no se tienen mayores detalles, se sabe que la actriz reside en Los Ángeles, California, razón por la cual su pequeño nació también allí.

Como se sabe, es el primer hijo de la exreina junto a su esposo, el empresario inglés David Reuben Jr.

Desde que se conoció que estaba embarazada, la modelo y presentadora ha publicado varias imágenes de la evolución de su embarazo y cómo ha ido creciendo su barriga conforme pasan los meses.

En septiembre, la también modelo reveló que será madre de un varón e hizo la revelación acompañada de sus amigos y familiares.

Guerra acompañó el video de la revelación con un mensaje: “Hoy me siento lista y emocionada de compartirles por fin nuestra dicha más grande. Una bendición soñada desde siempre. Solo Dios sabe cuánto soñé con ser mamá y del deseo profundo de mi corazón de contribuir a que este mundo sea un poquito más lindo de como lo encontré”.

¿Cómo se conocieron y cuántas veces se casaron?

La actriz de 35 años conoció a su esposo en España en 2014, cuando participaba en la grabación de la película La luciérnaga. Luego de conversar varias veces, ella confesó que se encontraba todos los días con el empresario y ahí surgió el amor.

Tras varios años de relación, David Reuben Jr. le propuso matrimonio a Carolina Guerra con un anillo de diamantes que fue muy comentado en redes sociales. Primero se casaron en una ceremonia simbólica llevada a cabo en Estados Unidos durante el Festival Burning Man, luego celebraron su unión por lo civil en la capital británica y finalmente hubo boda religiosa en Francia en 2019.

El padre de David Reuben Jr, uno de los hombres más ricos de Inglaterra

El papá y el tío de David Reuben Jr. son dos de los hombres más ricos de Inglaterra, pues poseen una fortuna de aproximadamente 18.500 millones de euros y una inmobiliaria.

De acuerdo con la revista Forbes, el esposo de Carolina Guerra y su hermano Simon ya tienen una fortuna en bienes raíces y tecnología de casi 7.800 millones de dólares.

David Reuben Jr. y su hermano nacieron en la ciudad india de Mumbai, aunque crecieron en Reino Unido.