Pánico en pleno vuelo: amenaza de bomba obliga a desviar a un avión procedente de Israel a Bulgaria

Un avión que cubría la ruta de Tel Aviv a Viena debió realizar un aterrizaje de emergencia en Bulgaria el domingo debido a una amenaza de bomba, indicaron las autoridades búlgaras y la aerolínea.

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La aeronave operada por Austrian Airlines aterrizó en la capital Sofía tras recibir la amenaza de bomba cuando se acercaban a Rumanía, indicó el Ministerio de Transporte de Bulgaria en un comunicado.

Los pasajeros fueron evacuados después del aterrizaje.

La fuerza aérea búlgara desplegó un caza MiG-29 para escoltar el avión de pasajeros- un Airbus A320- como parte de los procedimientos establecidos, agregaron las autoridades.

El vuelo aterrizó en Bulgaria Foto: X/@OsintWWIII

La aerolínea informó a la AFP que 51 pasajeros y seis tripulantes iban a bordo.

La compañía señaló que los pasajeros serían reubicados en vuelos alternativos tras un registro de seguridad.

Según los datos de Flightradar24, la aeronave entró en el espacio aéreo rumano cerca de las 09:10 p. m. hora local antes de virar hacia el sur y regresar a Bulgaria, donde aterrizó.

Datos de otra plataforma de seguimiento de vuelos, ADS-B Exchange, indican que la aeronave estaba transmitiendo el código squawk 7700 —una señal de emergencia general— aproximadamente al mismo tiempo. Una investigación sobre este incidente fue puesta en marcha.

Aeropuerto Internacional de Sofía Foto: NurPhoto via Getty Images

Según ha informado el medio israelí Ynet, la amenaza fue realizada mediante una llamada telefónica a las autoridades en Viena por un ciudadano austriaco que no se encontraba a bordo del avión.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de una falsa alarma. Todos los pasajeros, entre los que figuraba una delegación de jóvenes que tenía previsto pronunciar discursos en Naciones Unidas, fueron evacuados de forma segura mientras las fuerzas de seguridad iniciaban las inspecciones a bordo.

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El grupo Lufthansa, matriz de la aerolínea, ha confirmado a través de un comunicado recogido por el citado medio el desvío de la aeronave y ha asegurado que los pasajeros serán reubicados en vuelos alternativos lo antes posible.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel ha aclarado que no ha tenido ninguna implicación ni ha necesitado intervenir en el operativo, dado que el incidente se ha producido fuera de su espacio aéreo y de sus inmediaciones.

Cuando se encontraba cerca de la frontera entre Rumanía y Bulgaria, la tripulación fue alertada de la presencia de un objeto sospechoso Foto: NurPhoto via Getty Images

Este suceso ocurre después de que el pasado 30 de septiembre un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv sufriese un intento de atentado terrorista suicida en pleno vuelo perpetrado por su propio copiloto, el cual atacó por sorpresa al comandante de la aeronave con el hacha de emergencia de la cabina.