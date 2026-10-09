Avión de Avianca fue desviado de urgencia en la ruta entre Medellín-Nueva York. Esto sucedió

El vuelo 042 de la aerolínea Avianca tuvo que ser desviado. Cubría la ruta Medellín-Nueva York y la decisión fue enrutarlo para aterrizar en Miami.

Según información de la aerolínea, la necesidad del desvío se presentó por una situación de turbulencia que impedía la estabilidad de la aeronave, por lo cual, tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Miami.

Aunque la aerolínea aún no entrega los datos oficiales, un audio emitido desde la torre de control indaga por el número de personas heridas. El interlocutor que responde, si bien afirma que aún no puede confirmar el dato, serían unas 15 a 20 personas, algunas de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

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