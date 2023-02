¿Cómo salir a tiempo de una relación tóxica? Varias famosas dan sus consejos

El reciente asesinato de la DJ colombiana Valentina Trespalacios a manos de su pareja sentimental, un estadounidense de nombre John Poulos, conmocionó a los colombianos. A medida que se fueron conociendo nuevos detalles, no solo se hizo evidente la sevicia del crimen, sino varios patrones del agresor que evidenciarían que se trataba de una relación tóxica y abusiva, marcada por los celos y el control que Poulos –quien ya tenía antecedentes de violencia doméstica con la mamá de sus hijos– quiso ejercer sobre la colombiana.

Pese a lo dramático y doloroso de la historia, hechos como este no son un caso aislado en el país, donde en 2021 –según el Observatorio Colombiano de Feminicidios– se registraron cerca de 500 muertes de mujeres, de las cuales el 88 por ciento fueron cometidos por parejas y exparejas. Es casi un tema de salud pública.

Y si bien Colombia, que tiene leyes para todo, cuenta desde hace siete años con la Ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015), que castiga el feminicidio como delito autónomo, con penas de entre 40 y 65 años, sin posibilidad de rebaja, poco ha servido para contener a los agresores.

En el mundo, la situación no es mejor: la Organización Mundial de la Salud estima que, en promedio, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

La psicóloga clínica Soledad Romero Ruiz subraya que las relaciones abusivas o tóxicas no distinguen edad o condición social. “No importa si la mujer es de baja condición económica o una profesional reconocida. Ni siquiera si tiene notoriedad. No olvidemos que famosas de la talla de Rihanna, Demi Lovato y Lady Gaga han denunciado haber sido víctimas de agresiones por parte de sus parejas”.

Por eso, asegura la especialista: “Desde niñas, a las mujeres se les debe empoderar sobre el tipo de relaciones y de compañeros que eligen para sus vidas. No podemos permitir que esta sea una generación que normalice, como les sucedió a nuestras madres o abuelas, que los celos son una muestra de amor, por ejemplo”.

Cómo salir a tiempo

Pero, ¿cómo puede una mujer identificar que está inmersa en una relación tóxica y abusiva?

Eileen Moreno, actriz colombiana cuyo talento se ha visto en producciones como Oye bonita y Escobar, el patrón del mal, vivió uno de los casos más dolorosos de abuso y violencia de género en Colombia.

En septiembre de 2018 hizo público un aterrador episodio de maltrato físico a manos de su expareja, el reconocido actor Alejandro García.

Producto del violento ataque de su entonces pareja Alejandro García, la joven actriz vallecaucana sufrió fractura en la nariz, lesiones en la órbita del ojo y en los labios.

El día de los hechos, su agresor la sacó de la cama y la arrastró por el piso, jalándola del cabello hasta un ascensor. “Me mandó un golpe a la cara, mientras yo gritaba. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegó. Alejandro me gritaba ‘usted está loca, mire lo que me hace hacer’. Yo sentía mucho dolor. Estaba aturdida. Me miro al espejo y veo que estaba hecha un monstruo. No podía ni abrir el ojo izquierdo”.

Producto del violento ataque, la joven actriz vallecaucana sufrió fractura en la nariz, lesiones en la órbita del ojo y en los labios.

El día que sucedió la agresión, su expareja le había exigido ver los mensajes que le llegaban al Instagram, a lo que ella le dijo que no accedería a entregarle el celular.

Pero lo más doloroso no fueron los golpes, sino la violencia institucional que vivió en México, donde ocurrió la agresión: “El policía que atendió el caso me pregunta si estoy segura de denunciar porque decía que ‘luego se arrepienten’. Los paramédicos que me revisaron dijeron que son solo unos moretones. El policía me dijo que me podía llevar a un puesto de taxis para que me fuera al hospital que fuera. Siempre lo denuncié, pero no hicieron nada”, cuenta la actriz.

Ese fue el comienzo de una dolorosa pesadilla que la marcó para siempre, pero de la que asegura haber aprendido muchas lecciones. “El amor a veces te ciega, sí, pero en una relación tóxica van apareciendo señales que uno debe aprender a advertir a tiempo antes de que sea tarde”.

La actriz y cantante sucreña Laura Peñuela, que ha participado en novelas como Los Morales y La cacica, también ha vivido un par de relaciones tóxicas, que por fortuna no llegaron a la agresión física.

Según la artista, lo primero que se debe tener en cuenta es que una relación tóxica es aquella que “te hace dudar de ti mismo, que saca lo peor de ti, que te desestabiliza, que no te da paz, que no te deja conectar con el amor propio. Esos son signos de alarma que te deben llevar a cerrar una relación”, dice.

Para Peñuela, “cuando las personas tóxicas llegan a nuestra vida es porque existe algo tóxico dentro de nosotros. Y hasta que uno no identifique eso, no cambie y no transforme las heridas de abandono y de rechazo del pasado, lo que hace es atraer seres que sacarán a flote esa parte que uno no ha sanado”.

Hoy, la actriz cree que el mayor reto que tienen las mujeres es “trabajar en la autoestima, en la autoaceptación. Eso va a permitir que a nuestra vida lleguen y se queden personas con las que podamos construir relaciones que nos ayuden a crecer”.

María Eugenia Penagos, una de las grandes actrices de la televisión nacional y quien se quedó en la memoria de los colombianos gracias a producciones como Te quiero, Pecas, cree que hoy día gran parte de los fracasos en las parejas ocurre porque “se apresuran a la convivencia”.

“Ese es un paso que se debe analizar con detenimiento. Y no debe estar solo motivado por el gusto físico o el enamoramiento, porque con el tiempo los sentimientos se transforman. Hay que tomarse el tiempo para revisar si esa otra persona te respeta, te ayuda a conseguir metas, te motiva, te complementa. Y hoy sucede que las parejas se saltan ese proceso o creen que la convivencia hará cambiar los defectos y eso nunca pasa”.

La psicóloga Soledad Romero tiene claros los patrones que muestran que se está ante una relación tóxica: “No es una relación que nos conviene si estamos con alguien a quien le molesta que pasemos tiempo con amigos y familiares. Si es de los que busca controlar nuestros gastos personales o se cree con el derecho de investigar tus redes sociales o tu celular. Por más pareja que sea, cada individuo tiene derecho a su privacidad”.

Agrega que otra señal de alarma es si busca control sobre los horarios y planes de la otra persona y le planifica la vida “sin contar con su opinión”.

Tampoco es sano si permanentemente “muestra señales de menosprecio o te cohíbe de expresarte con libertad ante el temor de ser reprendida.

En otros casos, las víctimas de relaciones tóxicas se valen del chantaje emocional y te ‘venden’ la idea de que sin él no podrás salir adelante o cumplir tus proyectos”.

Otra actitud que debe poner en alerta a una mujer, dice la especialista, es “si la pareja se molesta en exceso cuando hay interacción con personas del sexo opuesto y manifiesta celos injustificados”.