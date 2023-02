“Ella provocó esa fatalidad”: Juanita Gómez arremete contra quienes justifican la muerte de Valentina Trespalacios

La muerte de Valentina Trespalacios, el pasado 22 de enero, presuntamente a manos de su pareja, el estadounidense John Poulos, ha causado conmoción en todo el país, no porque sea la primera víctima de feminicidio, sino porque los números ascienden con este tipo de violencia de género.

Y aunque la justicia hace un seguimiento de lo que sucedió, revelando cada vez más detalles del motivo de la muerte de la joven DJ, hay una contraparte que no arremete contra el supuesto victimario, sino que justifica su proceder como consecuencia del comportamiento de la mujer, ¿por qué? Juanita Gómez se lo explica.

La muerte de Valentina Trespalacios

Valentina Trespalacios fue hallada sin vida al interior de un contenedor de basura del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón, el pasado mes de enero. Aunque fueron muchas las hipótesis que se plantearon en un principio sobre su muerte, al parecer, habría sido por celos.

Este martes 31 de enero se conoció el testimonio del último hombre que habló con la bogotana. Santiago Luna, como fue identificado el sujeto, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que tuvo una relación sentimental con Valentina por cerca de un año y aseguró que se enteró de su muerte después de haber discutido con ella la noche anterior.

Twitter @arleysanchezp - Foto: Twitter @arleysanchezp

“Yo la conozco desde hace tiempo, hace alrededor de un año y tres meses. Salimos desde alrededor de enero del año anterior, a la fecha. Quedé como en shock, yo no podía creerlo. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y le escribo a ella: ‘Dime que no es verdad’”, indicó inicialmente.

Pese a que llevaba saliendo con John Poulos varios meses, el hombre manifestó que la reconocida DJ y él se veían bastante seguido. Incluso, afirmó que esta se quedó en su casa días antes de irse al apartamento del estadounidense, donde fue brutalmente asesinada.

Justificaciones por la muerte de la joven

Aunque “Jhon Poulos se presentaba como un hombre tranquilo, con hijos, decía ser cristiano, no tomaba trago (...), lo que hizo con Valentina Trespalacios no tiene nombre. Ese crimen nunca debió ocurrir”, señaló la periodista Juanita Gómez.

Valentina Trespalacios y su pareja. - Foto: Redes sociales de cada uno (Facebook / Instagram)

Pero la indignación crece porque algunos ciudadanos han aprobado la muerte de la joven en sus redes sociales con mensajes como:

“Para qué buscan lo que no se les ha perdido. Eso le pasó por facilista y avara. Seguro pensó que con el americano tenía todo”, escribió un internauta, mientras otro lo apoyó: “Así es, pero ella provocó esa fatalidad, jugó con fuego y salió muy lastimada. Aun así no era motivo para que la matara, pero si el gringo no lo hace, otro lo hubiera hecho”.

Por esto, Juanita Gómez arremetió contra el machismo y las justificaciones que encubren cualquier tipo de violencia, que en este caso es un feminicidio:

Juanita Gómez arremetió contra el machismo y las justificaciones que encubren cualquier tipo de violencia, que en este caso es un feminicidio. - Foto: Getty Images

“En Colombia hay hombres que, después de ver las pruebas, después de conocerse los videos, siguen justificando a John Poulos”, precisó la periodista, quien manifestó que “ni la infidelidad y ningún otro tipo de engaño puede justificar lo que pasó”, refiriéndose a dichos comentarios.

“Salen con cosas como que ella lo ‘provocó’ en un momento de tensión y de enojo. ‘No era ninguna santa’, dicen. Y lo peor es que en este país la culpa es de la víctima”, agregó.

Para Gómez, uno de los cambios necesarios que necesita Colombia no solo recae en la política o la justicia. “Tenemos que reeducarnos todos, porque el problema es grave y de fondo, de entender que hay mejores formas de vivir y que a las mujeres no las pueden matar y unos salgan a aplaudir eso”, aseveró.

Sin duda alguna, se conocen cada vez más historias de feminicidio, y por casos como el de Valentina Trespalacios “y ver el apoyo injustificado de muchos”, dice Juanita Gómez, “es que mujeres como yo, todos los días sentimos físico miedo de caminar tranquilas en este país”, concluyó la comunicadora.