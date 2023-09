“La dictadura”: ‘El Negrito’ desató la polémica al hablar de Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef’

“Hoy toca ganar sí o sí, yo no sé cómo vamos a hacer, ojalá no me toque con Martha, voy con los demás. Porque yo siento que ya estamos salados, nuestra relación. Yo siento que nos vamos a dar un tiempito, ¿sí o no, Martha?”, aseguró el creador de contenido, aunque en las entrevistas privadas, la actriz dio a entender que se trataba de un chiste: “‘El Negrito’ y yo mamamos gallo, y yo sí cocinaría con él siempre”.