“Un bañito de ruda”, le dicen a Daniela Tapia por accidente en MasterChef

Sin embargo, en los últimos retos no ha sucedido esto, por el contrario, la suerte no ha estado a su favor. Primero, en un reto fue captada haciendo trampa en la despensa a Claudia Bahamón, para poder llevar más ingredientes de los permitidos sin que le descontaran tiempo, pero Bahamón la descubrió.

“Yo me alcancé a dar cuenta y no dije nada de bacán. Qué haga trampa”, comento Diego Sáenz. Sin embargo, Claudia Bahamón la descubrió y le pidió que no fuera tramposa. “Y eso no es nada”, exclamó Zulma Rey luego de darse cuenta de que en sus bolsillos también tenía ingredientes.