El canal que le hizo jugosa oferta a Claudia Bahamón para que dejara RCN

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas y comentadas de la pantalla chica. Y no es para menos, ya que la famosa lleva más de 20 años en la televisión colombiana.

Muchos televidentes la conocieron haciendo sus primeros pinitos en RCN, y los cierto es que la famosa siempre ha sido muy leal a la marca. Tanto así, que no ha querido trabajar con otros canales colombianos.

Caracol quería a Claudia Bahamón, pero ella no aceptó

En la lista está la competencia principal del canal, Caracol, y de acuerdo con la famosa, hasta le hicieron propuesta para que se fuera con ellos. De eso habló hace un tiempo con ‘Diva Rebeca’.

“Venga. ¿Usted sigue creyendo en RCN? ¿No la han llamado de Caracol?”, le preguntó ‘Diva’, a lo que Claudia respondió que: “Fíjate que sí, pero sigo creyendo en RCN. Hemos estado en contacto en algunas oportunidades, pero eso fue hace rato, ya no. Tampoco me gusta decir mentiras que es que me llaman todos los años a ofrecerme, no. Sí hemos tenido un par de conversaciones en años pasados, pero estoy agradecida con el Canal RCN y ahí estoy. Creo en mi canal”.

Claudia ya no aparece tanto en la pantalla chica colombiana como antes, ya que en la actualidad está radicada en Estados Unidos. Pero eso sí, siempre regresa cuando comienzan las grabaciones de MasterChef, programa del que ha sido presentadora en todas sus temporadas.

Se trata de su programa consentido y por eso, la famosa no duda en hablar cuando se trata de defenderlo.

A Claudia Bahamón le ofrecieron irse a Caracol, pero no aceptó. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 88 | Con sabor callejero l Canal RCN

Claudia Bahamón pide respeto para los famosos de MasterChef

Precisamente, durante esta temporada ha pedido varias veces respeto para todos los famosos que se encuentran en la competencia, ya que incluso, algunos de ellos han tenido que bloquear los comentarios en sus redes para no recibir mensajes agresivos.

“Ay no, qué es toda esta mala onda. En MasterChef no hay ningún participante mala onda. Todos, con sus personalidades únicas que los hace humanos, pero todos son seres maravillosos. Me molesta que le metan cizaña a cada cosa que dicen”, dijo en sus redes hace un tiempo y agregó que:

Claudia Bahamón defiende a capa y espada a 'MasterChef'. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 87 | Postres con encanto l Canal RCN

“¿Qué opinan si nos centramos en ver la parte bonita de cada uno de los participantes, que de manera generosa y valiente aceptaron esta invitación? Es un gran ejercicio. Ahí les dejo. Amorcito para todo el mundo”.

Pero además de eso, la famosa ha tenido que responder a otro tipo de comentarios, muchos asegurando que este ha sido la temporada de las ausencias, y que hasta ella misma ha faltado más de la cuenta.

Claudia Bahamón siempre ha sido presentadora de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Fotograma MasterChef Celebrity | Capítulo 89 | Cucharitas para la salvación | Canal RCN

Por eso, hace un tiempo se sinceró con sus seguidores respecto a la razón principal que la lleva a dejar algunas veces el programa.