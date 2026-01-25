Martha Isabel Bolaños revivió tema del fallido amorío con Chris Carpentier, de ‘MasterChef’; reveló la verdad: “Porque no se lo di”

Con una amplia carrera, Martha Isabel Bolaños ha logrado, con el paso de los años, mantenerse activa en el mundo de la farándula tanto por sus trabajos actorales como por sus participaciones en realities.

Martha Isabel Bolaños destapó “desagradable” experiencia que vivió en el aeropuerto y le cae oleada de críticas por creerse “diva”

Aunque ha interpretado numerosos personajes a lo largo de los años, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el de la Pupuchurra en la emblemática telenovela Yo soy Betty, la fea, escrita por Fernando Gaitán.

En los últimos tiempos, la actriz volvió a llamar la atención en la farándula nacional luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, en su primera temporada por el Canal RCN, donde se convirtió en la décimo novena eliminada.

A esta experiencia se suman otras participaciones en formatos de convivencia y competencia, como El Desafío, de Caracol Televisión, y MasterChef Celebrity.

Fue precisamente en este último programa donde surgieron rumores sobre un posible vínculo sentimental con Christopher Carpentier, uno de los jurados del reality culinario.

Martha Isabel Bolaños habló de Christopher Carpentier. Foto: Canal RCN

Durante una entrevista concedida a la emisora Tropicana hace meses, Bolaños decidió referirse al tema y despejar las dudas que circulaban desde hacía meses.

La actriz confirmó que existió un intento de relación, aunque aclaró que el acercamiento fue breve y no prosperó debido a diferencias que tuvieron los dos.

“Fuimos a cenar, pero no avanzó. No prosperó por mí, porque él ya quería algo más serio”, explicó, dejando claro que, aunque reconoció el atractivo del chef chileno, la historia no logró consolidarse.

Martha Isabel Bolaños volvió a hablar de Christopher Carpentier

Recientemente, la famosa actriz estuvo como invitada en el formato de entrevistas de Eva Rey (Desnúdate con Eva Rey), y allí, habló de este supuesto amorío y envió una respuesta a unas declaraciones que dio el chef en conversación con Los Impresentables.

En esta charla, Bolaños dejó ver que hay una verdad pendiente por revelar en cuanto a este tema:

“Es que, Evita, si yo cuento lo que realmente pasó, sería rebajarme a su nivel. Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase: porque no se lo di, así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara porque eso que él hizo no está nada chévere”, dijo.

Por último, afirmó que el chef tuvo actitudes bastante complejas: “Un caballero no lo hace... desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, para mí ya es un X”, concluyó.

Antes de esto, la respuesta de Carpentier frente a este tema fue negar absolutamente todo: “Eso es de las cosas más graciosas que ha pasado. Que yo me iba a casar con ella, algo así. Que ella me había dicho algo así de ‘vamos más lento, mi amor’. Yo creo que ella está un poquito enfadada conmigo porque yo no tenía mucho feeling en el programa de ciertas cosas de vuelta, de lo que pasaba, y le criticaba duro sus platos, entonces, por ahí pensó que podía meterme en un problema o algo. Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí”, dijo.