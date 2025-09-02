Martha Isabel Bolaños destapó “desagradable” experiencia que vivió en el aeropuerto y le cae oleada de críticas por creerse “diva”

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más conocidas en el país, sobre todo desde que interpretó el papel de la Pupuchurra en la icónica novela Yo soy Betty, la fea.

Además, en los últimos años, ha ganado cierto reconocimiento, ya que ha sido participante de realities como MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia.

Además de causar amores y odios en sus participaciones, los seguidores de la actriz caleña siguen su vida personal a través de sus redes sociales, donde, recientemente, habló de la incomodidad que le hicieron pasar en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.

Martha Isabel Bolaños confesó vivir mal momento en un aeropuerto

Según comentó la famosa actriz, el molesto momento ocurrió el pasado 31 de agosto cuando trataba de ingresar a la isla.

Martha Isabel mencionó en sus historias que, estando en el aeropuerto, fue sometida a varios controles de seguridad que describió como “excesivos” y “fuera de lo común”.

La reconocida actriz aseguró que ella cumplía con todos los requisitos que se exigen para ingresar a la isla (tarjeta de turismo, registro y pago del impuesto), pero que pese a esto, la Policía Nacional la detuvo para realizarle ciertas inspecciones más, las cuales vio como innecesarias.

Martha Isabel Bolaños habló de mala experiencia que vivió en un aeropuerto. | Foto: Canal RCN

Esta revisiones incluyeron inspecciones manuales y el paso por el escáner de rayos X, lo cual tuvo que hacer en repetidas ocasiones.

Martha Isabel fue clara en mencionar que la razón por la que vio esto “innecesario” fue porque en las revisiones no encontraron irregularidades en su equipaje o en ella.

“Fue un momento desagradable, no entendí por qué me sometieron a tantos controles cuando ya había pasado por todas las verificaciones”, dijo en sus redes.

Esta situación también fue comentada en el programa de entretenimiento La Red y fue la presentadora Mary Méndez quien habló al respecto y dijo: “Se la montó y se la montó... la requisó hasta el apellido”, dijo.

Por último, la famosa actriz recalcó que entiende perfectamente que se lleven a cabo este tipo de seguridad, pero se debe hacer una regulación para que otra persona no pase por lo mismo de ella.