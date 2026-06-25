Terremoto en Venezuela | ¿Cómo Google usó el acelerómetro de los celulares para alertar segundos antes sobre el devastador temblor?

Un fuerte terremoto mantiene en emergencia a Venezuela luego de que en la tarde del miércoles 24 de junio se registraran dos potentes sismos, seguidos de varias réplicas que continúan generando preocupación entre la población.

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De acuerdo con el balance entregado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la tragedia deja hasta el momento 164 personas fallecidas y 971 heridas.

La crisis se desató cuando el primer movimiento telúrico, de magnitud 7,2, ocurrió hacia las 6:00 p. m. (hora de Caracas) cerca de Morón. Minutos después se registró un segundo sismo de magnitud 7,5, considerado el más fuerte que ha afectado a Venezuela desde 1900, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La emergencia encendió las alarmas dentro y fuera del país. Varias naciones ya han ofrecido ayuda humanitaria para atender la contingencia, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Los sistemas de alerta temprana no predicen los sismos, pero permiten detectarlos antes de que lleguen las ondas más destructivas. Foto: Getty Images

Aunque los terremotos no pueden predecirse, existen tecnologías capaces de detectarlos segundos antes de que las ondas sísmicas más destructivas alcancen determinadas áreas. Ese fue el caso de Venezuela, donde algunos ciudadanos comenzaron a recibir alertas en sus teléfonos móviles instantes antes de que se produjera el primer temblor.

Estas advertencias son posibles gracias a sistemas de alerta temprana que utilizan tecnología avanzada para identificar la actividad sísmica y enviar notificaciones con algunos segundos de anticipación. Uno de ellos es ShakeAlert, que emplea una red de sismómetros para detectar terremotos y alertar a la población antes de que se perciba el movimiento más fuerte.

Google mejora las alertas sísmicas en Android. Foto: Getty Images

Además, Google desarrolló el Sistema de Alertas de Terremotos para Android, una herramienta que convierte millones de teléfonos inteligentes en pequeños sensores capaces de detectar movimientos sísmicos a través de sus acelerómetros.

Cuando varios dispositivos registran señales compatibles con un terremoto, la información se analiza para confirmar el evento y determinar su ubicación.

Esta tecnología también permite ofrecer información rápida sobre los sismos a través de la Búsqueda de Google, junto con recomendaciones útiles para actuar antes, durante y después de una emergencia. La función puede activarse fácilmente desde la configuración del teléfono móvil.