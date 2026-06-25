Las neveras se han consolidado como uno de los electrodomésticos más importantes en los hogares modernos. Su función va mucho más allá de mantener fríos los alimentos: ayudan a conservar los productos en buen estado, reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias y facilitar la organización de las compras, permitiendo almacenarlas durante más tiempo y optimizar el presupuesto familiar.

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Con el avance de la tecnología, estos equipos han experimentado una importante transformación. Lo que antes era un simple refrigerador hoy puede convertirse en un centro de gestión para la cocina. Actualmente existen modelos con conexión a internet, sensores inteligentes y sistemas basados en inteligencia artificial diseñados para simplificar tareas cotidianas.

De acuerdo con la empresa Reliant, una nevera inteligente es un electrodoméstico conectado a una red wifi que incorpora funciones avanzadas para supervisar los alimentos almacenados, gestionar listas de compras y optimizar el consumo energético.

Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de reducir el desperdicio de alimentos. Algunos modelos permiten llevar un mejor control de los productos que se encuentran en su interior, facilitando identificar cuáles deben consumirse primero y evitando que se olviden hasta su fecha de vencimiento.

Las neveras inteligentes están transformando la forma en que las personas conservan y organizan sus alimentos. Foto: Getty Images

La eficiencia energética es otro de los aspectos que ha impulsado el interés por estos equipos. Gracias a sensores y sistemas automatizados, algunas neveras ajustan la temperatura según la cantidad de alimentos almacenados o los hábitos de uso, lo que contribuye a disminuir el consumo de energía.

También ofrecen un mayor control sobre la conservación de los alimentos. Los usuarios pueden configurar distintos niveles de temperatura y humedad en compartimentos específicos para carnes, frutas, verduras o lácteos, ayudando a prolongar su frescura.

Otra función destacada es el envío de alertas al teléfono móvil. Si la puerta queda abierta, se detecta una falla o el equipo requiere mantenimiento, el usuario recibe una notificación para actuar a tiempo y evitar daños o pérdidas de alimentos.

Además, muchos modelos pueden integrarse con asistentes virtuales y sistemas de hogar conectado, lo que permite controlar algunas funciones mediante comandos de voz y sincronizarlas con otros dispositivos domésticos.

Muchos modelos utilizan sensores y sistemas automatizados para ajustar la refrigeración. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Sin embargo, antes de adquirir uno de estos equipos, conviene evaluar si sus funciones se ajustan realmente al estilo de vida de cada persona. Para quienes pasan poco tiempo en casa o cocinan de manera ocasional, algunas de estas herramientas podrían resultar innecesarias.

Más allá de sus innovaciones tecnológicas, estos electrodomésticos reflejan cómo la conectividad y la inteligencia artificial están llegando a espacios cada vez más cotidianos, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad, eficiencia y control en las tareas diarias.