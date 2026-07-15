Inglaterra vs. Argentina en Roja Directa: los riesgos de ver el partido en esta plataforma gratuita

Con el encuentro entre Inglaterra y Argentina, programado para este miércoles, 15 de julio, miles de aficionados buscan alternativas para seguir el partido en directo. Ya sea desde el trabajo, el transporte público o un dispositivo móvil, las transmisiones gratuitas por internet suelen convertirse en una de las opciones más consultadas.

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No obstante, ese creciente interés también es aprovechado por los ciberdelincuentes. Durante los grandes eventos deportivos suelen aparecer numerosos enlaces que prometen transmitir el partido de forma gratuita, pero que en realidad pueden conducir a páginas fraudulentas destinadas a robar datos personales, instalar software malicioso o comprometer la seguridad de los dispositivos.

Si bien pueden parecer una opción conveniente para ver el partido gratis, este tipo de sitios puede exponer a los usuarios a diferentes amenazas informáticas. Estos portales suelen estar repletos de publicidad invasiva y ventanas emergentes.

Como resultado, un clic para reproducir el partido o cerrar un anuncio puede redirigir al usuario a páginas de terceros o desencadenar descargas que afecten el funcionamiento del equipo.

El incremento en la audiencia hace que aumente la búsqueda de plataformas para ver los partidos gratis. Foto: Getty Images

ESET advierte que el uso de plataformas de transmisión no autorizadas puede exponer a los usuarios a diferentes amenazas cibernéticas. Aunque prometen acceso gratuito al partido, algunos de estos sitios pueden estar diseñados para distribuir software malicioso o facilitar el robo de información.

Entre las estrategias más frecuentes está la solicitud de instalar archivos APK o complementos para el navegador, supuestamente necesarios para acceder a la transmisión. Sin embargo, estas descargas ocultan programas maliciosos diseñados para recopilar datos, robar contraseñas o permitir el acceso no autorizado.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

La publicidad engañosa es otro de los riesgos asociados a este tipo de plataformas. Es común que aparezcan numerosas ventanas emergentes con ofertas, premios o supuestas actualizaciones que buscan captar la atención del usuario. En algunos casos, al interactuar con estos anuncios, es posible ser redirigido a sitios fraudulentos o iniciar la descarga de aplicaciones no deseadas.