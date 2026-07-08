Roja Directa: los riesgos de hacer clic en esta URL para ver el partido Francia vs. Marruecos del Mundial

El encuentro entre Francia y Marruecos, programado para este 8 de julio, llama la atención de los aficionados, quienes buscan alternativas para seguir el partido desde cualquier lugar. Ya sea desde el trabajo, el transporte público o un celular, muchos recurren a internet con la esperanza de encontrar una transmisión gratuita y en tiempo real.

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Sin embargo, esa alta demanda también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes. Durante eventos deportivos de gran audiencia suelen multiplicarse los enlaces que prometen acceso gratuito al partido, pero que en realidad pueden dirigir a sitios fraudulentos diseñados para robar información personal, instalar programas maliciosos o exponer los dispositivos a diferentes amenazas digitales.

Aunque puede parecer una solución práctica cuando no se tiene acceso a una transmisión oficial, ingresar a páginas que ofrecen el partido de forma gratuita puede convertirse en un riesgo para la seguridad digital.

Esa alta demanda también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez dentro, es común encontrar una gran cantidad de ventanas emergentes y anuncios engañosos. En muchos casos, basta con hacer clic en un botón para reproducir el contenido o cerrar una publicidad para ser redirigido a otras páginas o iniciar descargas no deseadas que pueden comprometer el funcionamiento del dispositivo.

Además, algunas de estas plataformas solicitan un registro gratuito con el argumento de desbloquear la transmisión o eliminar la publicidad. No obstante, al proporcionar un correo electrónico, una contraseña o incluso los datos de una tarjeta bancaria, los usuarios podrían estar entregando información valiosa a los delincuentes que buscan cometer fraudes, estafas o acceder a cuentas personales.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de ESET, acceder a plataformas de transmisión no autorizadas puede exponer a los usuarios a diferentes riesgos que, en muchos casos, pasan desapercibidos. Aunque estas páginas prometen ver el partido de forma gratuita, detrás de ellas pueden esconderse herramientas diseñadas para comprometer la seguridad de los dispositivos.

Uno de los métodos más utilizados consiste en solicitar la descarga de archivos APK o extensiones para el navegador con el argumento de mejorar la calidad de la transmisión o habilitar el acceso al contenido. Sin embargo, estos programas pueden contener software malicioso capaz de recopilar información personal, robar contraseñas o facilitar el acceso de terceros al equipo.

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Otro riesgo frecuente es la publicidad engañosa. Estas plataformas suelen abrir múltiples ventanas emergentes que invitan a hacer clic en ofertas, premios o supuestas actualizaciones. En algunos casos, estos anuncios pueden instalar aplicaciones no deseadas o redirigir a sitios fraudulentos, aumentando las posibilidades de que el usuario sea víctima de una estafa o de un ataque informático.