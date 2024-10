BIFF: sobre los diez años de un festival maduro e inconforme, para jóvenes y para curiosos, hablamos con Andrés Bayona

La experiencia de diez años en elevar este BIFF y casi tres décadas de trabajo en temas de cultura lo dotan de una mayor tolerancia ante los detalles incontrolables de la existencia. Bayona sabe que el festival es saludable, emocionante y lo presenta con la excitación de una ola a punto de romper. Este es un sueño que fue configurando desde las experiencias profesionales de su vida en el naciente Ministerio de Cultura, luego en Proimágenes, que sin estudiar cine (es ingeniero de profesión) lo expusieron a muchísimas películas y a lidiar con los tejemanejes de la curaduría y la distribución. Pero no lo ha hecho solo, pues se ha robustecido desde una mesa de muchas voces que representan el sector privado y el público, articulados para configurar este fiestón audiovisual.

El BIFF, dice Bayona, apuesta por un público joven, pero es evidente que su apuesta también atrae a sensibilidades que no tienen edad. Lo cierto es que con estrategias muy propias, como los cine-conciertos que han fusionado música de DJ y proyecciones de cortos silentes (y también han sumado la participación de la Filarmónica Juvenil, para un público mayor), el festival ha sabido atraer a los más jóvenes a las salas. Y no es un hecho menor, pues, como apunta, el 70 por ciento de ellos y ellas ven series y películas en sus teléfonos.

Sobre la distancia entre lo que visualizó cuando empezó esto y la realidad que hoy vive, Bayona relata que la visión no es muy distinta, pero el camino ha sido mucho más complejo de lo que esperaba (y encima tocó capotear una pandemia). Aun así, señala que “hemos cumplido nuestros objetivos y metas”. Entre esas, está atender su público definido, los jóvenes, que, recalca, “son el centro de nuestro universo”. Bayona considera fundamental que los eventos que nacen de las industrias creativas sepan a quién apuntan. En el caso de los festivales de cine, les servirá para no ser uno más, para ganar respeto y respaldo.

Cuando concluye esa puja de fechas y voluntades, ¿la fiesta está hecha? Parcialmente, porque traer producciones tan frescas, directamente de festivales como Cannes o San Sebastián, exige una labor inusitada y muy valiosa. “Son tan recientes que ni siquiera están traducidas al castellano. Y aquí hacemos ese trabajo, traducimos, y como las películas vienen técnicamente cerradas, hacemos subtitulaje en vivo. ¡Y nadie se da cuenta! Ahí uno no se puede equivocar. La película es trabajo de mucha gente, pero nace en esa pantalla, y uno tiene que cuidarlo todo. Cualquier detalle del espectador hay que tenerlo en cuenta, Para eso somos un festival de cine”, declara. Con estas apuestas que se sobreponen a los retos y redondean la experiencia, el BIFF se ha convertido en el evento más atractivo de la ciudad, por su actualidad y ambición.

Su director asemeja su proceso al de un buen vino, que necesita una uva maravillosa y unos años de barrica que hagan del vino lo que es (es decir, tiempo). “En estos eventos pasa lo mismo. Al principio usted propone, con criterios claros, pero la gente no sabe quién es uno, ni local ni internacionalmente. Con el tiempo, el público sabe qué esperar, los agentes internacionales también. Se ha construido esa red de socios y esa confianza de parte del público”, explica.

Y eso lo que demuestra su torque. BIFF estrenó Duna , el más sonado estreno de Warner Bros. de 2021. “Era imposible, y fue abrir las puertas con Hollywood, que vio que somos un festival con compromiso. Y este año lo volvemos a hacer con Universal Pictures, estrenando Anora ”, cuenta Bayona, que en su festival ha mostrado excepcionales películas como As Bestas , de Rodrigo Sorogoyen, y estrenado esperadas producciones como Priscilla , de Sofia Coppola.

Entre varios estrenos nacionales, proyectó El otro hijo, que aspira a nominaciones internacionales y este años, entre varias, se estrenará Perros de Niebla de Andrés Mossos. Bayona sabe que su festival ya está ahí, en el mapa. “Ya no solo tenemos las películas, la gente que las hace está empezando a querer venir”. Y cierra dejando un mensaje. “Lo invito como espectador, aventurero, curioso, inconforme, a que entre a las películas. Le seguro que saldrá pensando de manera diferente”. Y sus salas se han llenado y no hay por qué creer que no lo seguirán haciendo. Por eso, concluye Bayona, convencido: “Esta es la fiesta audiovisual de la ciudad”.