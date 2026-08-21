Colombia tendrá una jornada de contrastes: mientras en buena parte del centro y suroccidente predominará el tiempo seco, varias regiones enfrentarán lluvias moderadas y fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas durante las próximas 24 horas.

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Las regiones en donde se esperan lluvias fuertes, tormentas y altas sensaciones térmicas

El país tendrá una jornada con bastante nubosidad y condiciones secas en buena parte del centro y suroccidente, especialmente en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Amazonia.

Sin embargo, el panorama cambia en varias zonas, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas.

En el Caribe, la mañana sería principalmente seca, pero en la tarde, noche y madrugada podrían aparecer lluvias fuertes, especialmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Para el Pacífico, se espera tiempo mayormente seco durante buena parte del día, aunque podrían presentarse lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la noche y madrugada aumentarían las precipitaciones, sobre todo en el área marítima y sectores de Chocó y Valle.

En la región Andina, la mañana tendría condiciones más tranquilas, pero en la tarde y noche se esperan lluvias en zonas de Antioquia, Risaralda, Tolima, Huila, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Durante la noche y madrugada también podrían registrarse lluvias fuertes y tormentas en Norte de Santander, Santander y Antioquia.

La situación será más lluviosa en la Orinoquia y Amazonia, donde se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes durante prácticamente toda la jornada, acompañadas de tormentas eléctricas en varios sectores.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores cercanos a lo habitual para agosto en la mayor parte del país.

En Caldas, Quindío, Tolima y Huila podrían estar ligeramente por encima de lo normal.

Además, la combinación de calor y humedad podría generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde, especialmente en el Caribe, Pacífico, Orinoquia, Amazonia y algunas zonas de la región Andina.

Bogotá tendrá una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, además de posibles lluvias ligeras durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima será de 19 °C. Foto: Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 8 de junio: reportan alto flujo vehicular en la Autosur

El clima en las principales ciudades durante las próximas 24 horas

El clima tendrá comportamientos distintos en las principales ciudades del país. Mientras algunas tendrán una jornada mayormente seca, en otras se esperan lluvias y lloviznas durante la tarde y la noche. Estas son las condiciones previstas: