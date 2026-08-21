Colombia tendrá una jornada de contrastes: mientras en buena parte del centro y suroccidente predominará el tiempo seco, varias regiones enfrentarán lluvias moderadas y fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas durante las próximas 24 horas.
Las regiones en donde se esperan lluvias fuertes, tormentas y altas sensaciones térmicas
El país tendrá una jornada con bastante nubosidad y condiciones secas en buena parte del centro y suroccidente, especialmente en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Amazonia.
Sin embargo, el panorama cambia en varias zonas, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas.
En el Caribe, la mañana sería principalmente seca, pero en la tarde, noche y madrugada podrían aparecer lluvias fuertes, especialmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.
Para el Pacífico, se espera tiempo mayormente seco durante buena parte del día, aunque podrían presentarse lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En la noche y madrugada aumentarían las precipitaciones, sobre todo en el área marítima y sectores de Chocó y Valle.
En la región Andina, la mañana tendría condiciones más tranquilas, pero en la tarde y noche se esperan lluvias en zonas de Antioquia, Risaralda, Tolima, Huila, Santander, Boyacá y Cundinamarca.
Durante la noche y madrugada también podrían registrarse lluvias fuertes y tormentas en Norte de Santander, Santander y Antioquia.
La situación será más lluviosa en la Orinoquia y Amazonia, donde se pronostican precipitaciones moderadas a fuertes durante prácticamente toda la jornada, acompañadas de tormentas eléctricas en varios sectores.
En cuanto a las temperaturas, se esperan valores cercanos a lo habitual para agosto en la mayor parte del país.
En Caldas, Quindío, Tolima y Huila podrían estar ligeramente por encima de lo normal.
Además, la combinación de calor y humedad podría generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde, especialmente en el Caribe, Pacífico, Orinoquia, Amazonia y algunas zonas de la región Andina.
El clima en las principales ciudades durante las próximas 24 horas
El clima tendrá comportamientos distintos en las principales ciudades del país. Mientras algunas tendrán una jornada mayormente seca, en otras se esperan lluvias y lloviznas durante la tarde y la noche. Estas son las condiciones previstas:
- Bogotá: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y la tarde. Temperatura máxima: 19 °C.
- Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado. Se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 28 °C.
- Tunja: cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 19 °C.
- Medellín: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 30 °C.
- Cartagena: mañana con cielo ligeramente a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. En la tarde y noche podrían presentarse lluvias moderadas. Temperatura máxima: 33 °C.
- Barranquilla: condiciones secas durante la mañana, con cielo ligeramente a parcialmente nublado. En la tarde y noche se esperan posibles lluvias moderadas. Temperatura máxima: 34 °C.
- Cali: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 29 °C.
- Popayán: cielo entre ligera y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 26 °C.