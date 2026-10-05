Indignación en Colombia por toro al que le prendieron fuego en los cuernos durante corraleja

Un video que circula en redes sociales desató una ola de rechazo en Sabanalarga, Atlántico, luego de que un toro fuera registrado en medio de una corraleja con fuego encendido en sus cuernos. Las imágenes provocaron cuestionamientos de organizaciones defensoras de los animales y llevaron a las autoridades a anunciar acciones para establecer qué ocurrió.

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En la grabación se observa al animal persiguiendo a las personas que participaban del evento, mientras su cornamenta permanece en llamas y parte del público permanece alrededor de la arena.

La denuncia ha sido difundida por diferentes cuentas en plataformas digitales, que cuestionan las condiciones en las que se desarrolló el espectáculo. Según lo mencionado por Blu Radio, el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, se refirió a los hechos, donde menciona que él no tuvo ningún tipo de control en la organización del espacio, ya que se le había dado autorización a un organizador que presuntamente había presentado garantías para el evento.

El caso también generó una reacción del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien rechazó lo ocurrido y pidió que las autoridades competentes adelanten las investigaciones necesarias para determinar quiénes estarían detrás del hecho.

El animal corría de un lado a otro persiguiendo a los participantes del evento. Foto: Captura tomada de X /API

La situación generó además llamados de distintos sectores para conocer las condiciones en las que quedó el animal después de la exposición al fuego. La Plataforma ALTO pidió que se informe sobre su estado de salud y cuestionó que este tipo de prácticas puedan presentarse durante espectáculos con animales.

El episodio ocurrió durante las fiestas patronales de Sabanalarga, donde se desarrollan las tradicionales corralejas. El hecho quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, lo que amplificó las críticas y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el trato que reciben los animales durante este tipo de actividades.

El caso se conoce, además, mientras Colombia atraviesa un periodo de transición frente a la legislación que regula los espectáculos taurinos. La Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, establece la prohibición de las corridas de toros y otras actividades relacionadas con esta actividad.

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Mientras se adelantan las actuaciones anunciadas por las autoridades, el video continúa generando reacciones entre usuarios de redes sociales y organizaciones animalistas. Por ahora, uno de los principales puntos por establecer es quiénes participaron en el hecho y si se incumplieron las condiciones exigidas para la realización de la corraleja.

La Gobernación del Atlántico insistió en que deberán determinarse las responsabilidades correspondientes y señaló que situaciones como esta no deben repetirse.