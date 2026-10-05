En video: enorme hueco quedó en vía del Cauca tras explosión; hay más de 4.000 afectados

Más de 4.000 personas permanecen sin comunicación terrestre en el norte del Cauca luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en una alcantarilla de la vía que comunica a Suárez con La Betulia.

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El hecho provocó una afectación en uno de los principales puntos de conexión de la zona y dejó importantes daños sobre la carretera. En un video que registra las condiciones actuales del lugar, se observa el deterioro de la vía y un enorme hueco que quedó en medio del tramo afectado.

Las imágenes permiten dimensionar la magnitud de la afectación, el hoyo ocupa una parte considerable de la carretera y dificulta el tránsito por este corredor, que es utilizado por los habitantes de la zona para movilizarse entre los diferentes sectores.

La situación ha generado preocupación entre las comunidades, debido a que la interrupción de la comunicación terrestre afecta los desplazamientos y el acceso a diferentes servicios y actividades que dependen de esta vía.

De acuerdo con información preliminar, el artefacto explosivo habría sido instalado, al parecer, por integrantes de grupos armados al margen de la ley que tienen presencia en esta zona del departamento. La hipótesis que se maneja hasta el momento es que el dispositivo habría sido instalado para afectar tropas del Ejército en la zona.

Por el momento, no se reportan personas heridas como consecuencia de la detonación. Sin embargo, el daño ocasionado en la carretera mantiene interrumpido el paso terrestre y afecta directamente a las comunidades que utilizan este corredor.

El hecho se suma a las dificultades de movilidad y seguridad que enfrentan las comunidades del norte del Cauca, mientras las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinar quiénes estarían detrás de la instalación del artefacto.

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Por ahora, las imágenes muestran las condiciones en las que quedó la carretera tras la detonación, con un enorme hueco que evidencia el impacto provocado sobre la infraestructura vial y que mantiene a miles de habitantes afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den más información sobre el hecho, además de que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la movilidad en el área y la seguridad de las miles de personas que transitan diariamente en el lugar.