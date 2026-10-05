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Ejército destruyó dos explosivos que habían sido instalados en una escuela rural de Cajibío, Cauca

Más de tres horas duró la desactivación de los artefactos explosivos.

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Redacción Nación
5 de octubre de 2026 a las 6:35 a. m.
Los explosivos ubicados en escuela rural de Cajibío, Cauca.
Los explosivos ubicados en escuela rural de Cajibío, Cauca. Foto: Ejército Nacional

Los criminales en el país, no tienen límites. En las últimas horas instalaron dos explosivos en una escuela ubicada en zona rural de Cajibío, Cauca.

Sin embargo, tropas del Ejército Nacional ubicaron y anularon de manera controlada dichos explosivos que habían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Una escuela no debe usarse como escenario para el terrorismo. En Cajibío, Cauca, tropas de la Brigada29, de @Ejercito_Div3, ubicaron y destruyeron de manera controlada dos dispositivos explosivos improvisados de alto poder instalados en una institución educativa rural frecuentada diariamente por 25 menores de edad. Durante más de tres horas, nuestros soldados adelantaron el procedimiento técnico que permitió neutralizar esta amenaza contra los niños, docentes y la comunidad educativa”, indicaron desde el Ejército Nacional.

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