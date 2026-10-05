Atacan con drones cargados de explosivos la estación de Policía de Aguachica, Cesar: se reporta un herido y tres fugados

En las últimas horas se registró un nuevo atentado en contra de la Fuerza Pública. Todo ocurrió en la madrugada de este lunes, 5 de octubre, después de que delincuentes utilizaran drones con explosivos sobre la estación de Policía en Aguachica, Cesar.

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De acuerdo con las primeras informaciones, detrás de este hecho estaría la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no se ha reportado la captura de alguno de los responsables.

El ataque, por ahora, deja una persona herida, que sería un hombre que se encontraba recluido en este sitio. Además, se ha indicado que tres delincuentes habrían aprovechado lo ocurrido para escapar de las autoridades.

La comunicación está siendo un poco compleja, pues los explosivos afectaron los radios que los uniformados utilizan para hablar con los mandos que están en Bogotá.

En redes sociales se conoció un video en el que se ve cuando dos agentes llevan al herido, al parecer, para que reciba atención médica. A este sujeto se le observa brincando en su pierna derecha, la izquierda fue la afectada.

Sumado a esto, algunos habitantes de la zona reportaron escuchar por lo menos cuatro detonaciones y disparos de fusil, pero no se ha logrado obtener un reporte preciso de cómo fue este nuevo atentado.

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La zona permanece fuertemente custodiada y varios uniformados, incluyendo miembros del Ejército, realizan un barrido para intentar recapturar a quienes se fugaron de la estación y buscar a los responsables.

La Alcaldía de Aguachica convocó a un consejo de seguridad para verificar las medidas y analizar estrategias teniendo en cuenta que es el segundo ataque que se da contra a estación de Policía en pocos días.

Se espera que en las próximas horas se briden más detalles sobre qué fue lo que ocurrió exactamente en esta zona del departamento del Cesar.