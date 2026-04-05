“El café no cabe en lecturas ideológicas”, gerente de la Federación, en respuesta al ataque del presidente Petro

Todo empezó tras un análisis realizado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en el que intentaba destacar el desarrollo que ha tenido el sector agro en términos de crecimiento de producción, abastecimiento y exportación.

La funcionaria enumeró las bondades, hasta que llegó al café, que tuvo una caída del 36,2 % en su producción en febrero, lo que atribuyó a “las lluvias impredecibles que llegaron en enero e inundaron gran parte del territorio afectaron nuestra producción. La falta de sol y tiempo seco bajó el rendimiento, el cambio de las condiciones ordinarias del clima afectan los ciclos productivos y los periodos de fertilización y siembra. Por eso declaramos la emergencia económica, social y ecológica”, sostuvo Carvajalino.

El mensaje, de inmediato, fue aprovechado por el presidente Gustavo Petro, que no solo se fue lanza en ristre contra la Federación de Cafeteros, sino contra el que fuera su primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en cuyo paso por el gabinete fue nombrado como gerente a Germán Bahamón.

Desde los inicios, Petro se mostró reacio a dicho nombramiento, y ahora no perdió la oportunidad para recordarlo. “El café se desploma por la crisis climática... La Federación de Cafeteros, manejada por godos de alta sociedad que permitió el exministro Ocampo, no ha hecho un solo estudio porque son negacionistas de la crisis climática”.

Café colombiano. Foto: Recamier

Fue una larga disertación la que hizo el presidente, para reclamar por el café, producto del cual dijo: “Nunca lo industrializaron y lo vendieron directamente a los consumidores extranjeros. Vendían café en grano verde para que lo mezclaran las multinacionales y nadie en el mundo sabe que es tomarse un café colombiano”.

Es más, se refirió de manera directa a la marca Juan Valdez, que es de los caficultores colombianos. “Se la robaron. No hay café de Colombia en el mundo si no es por las familias emprendedoras que ayudamos. El café de Colombia solo sirve de endulzante de las mezclas que se venden al por mayor con café de mala calidad que hacen en Vietnam e Indonesia y en Brasil”, afirmó.

La respuesta de Bahamón

El gerente de la Federación de Cafeteros no guardó silencio ante la disertación del presidente Petro. Por la misma vía de comunicación: las redes sociales, afirmó: “En Colombia el café no se sostiene con relatos. Se sostiene con hechos. La caficultura colombiana existe y es referente mundial, gracias a décadas de ciencia, institucionalidad y ejecución. Negarlo no solo es inexacto, es desconocer el trabajo de cientos de miles de familias cafeteras.”

De manera enfática, Bahamón aseguró que “el café de Colombia no cabe en simplificaciones ni en lecturas ideológicas, que llaman a la división. Un ejemplo que reconoce el mundo fue la crisis de 2008, la cual no se enfrentó con discursos. Se enfrentó con decisiones difíciles y la renovación masiva del parque cafetero con variedades resistentes creadas por Cenicafe”.

Al contrario de lo que dice el presidente, el gerente de la Federación pone en el visor que Colombia es el único país del mundo con más del 90 % de su área sembrada en variedades resistentes a la roya y resilientes al cambio climático.

Café Juan Valdez, en aeropuerto europeo. Foto: JUAN VALDEZ - AEROPUERTO EUROPEO

“El gran error de la Federación”, según Petro

En su referencia al café, el presidente colombiano mencionó el que, a su juicio, es el gran error de la Federación de Cafeteros: “Siempre fue gobernada por la oligarquía del Frente Nacional y después por pillos que le robaron todo a los campesinos cafeteros, hasta Avianca, y por eso desde esa empresa mataron a Carlos Pizarro, y por eso solo hacían la tarea fácil y perezosa mientras se llenaban de dinero con la intermediación y las privatizaciones de los bienes comunes de los cafeteros”.

Bahamón, por su parte, salió en defensa de la Federación que lidera desde 2023, con todo y las tensiones con el Gobierno. Así, sostuvo que en Colombia “hay símbolos que hablan por sí solos. Hay sectores que se debilitan cuando se subordinan a la improvisación. Y hay otros como la Federación de Cafeteros, que se fortalecen cuando mantienen el rumbo, la disciplina y la independencia técnica”.