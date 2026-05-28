Las últimas familias de Chambacú ya no están en abandono: Alcaldía de Cartagena entregó viviendas con títulos de propiedad

Este jueves 28 de mayo, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, acompañó la reubicación de las últimas familias que permanecían en el sector Las Pesebreras, una zona que durante años estuvo marcada por asentamientos improvisados y que hoy forma parte de la segunda fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

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Según informó la administración distrital, las familias que habitaban en condiciones precarias, entre estructuras de madera, láminas de zinc y escombros, fueron trasladadas a proyectos de vivienda formal gracias al acompañamiento de Corvivienda y al programa Mi Casa con Propiedad. Con ello, ahora cuentan con servicios públicos, escrituras y títulos de propiedad a su nombre.

De acuerdo con el Distrito, son 84 las familias beneficiadas por este proceso de reforma urbana. La jornada de este jueves marcó el cierre definitivo de la reubicación de los últimos núcleos familiares que permanecían en la zona intervenida.

“Nosotros queremos grandes obras para Cartagena, queremos escenarios deportivos modernos, espacios públicos dignos y una ciudad que avance, pero jamás vamos a construir desarrollo maltratando a la gente o dejando a las familias atrás”, aseguró Turbay durante la actividad.

El mandatario sostuvo que el proceso se adelantó mediante acuerdos con las familias y con acompañamiento social permanente. Además, destacó que la intervención permitió cumplir con una acción popular que ordenaba recuperar el espacio público y brindar soluciones habitacionales a quienes ocupaban el sector.

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Avanzan las obras del Nuevo Chambacú

Con el retiro definitivo de los asentamientos, el Distrito informó que continúan las obras correspondientes a la fase de Ligas Mayores del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, proyecto que ya alcanza un 73 % de ejecución y que tendría apertura el próximo 15 de septiembre.

La iniciativa contempla la construcción de una cancha principal de fútbol, estadio de sóftbol, skatepark, graderías, cubiertas metálicas, camerinos, zonas comerciales, urbanismo y parqueaderos, con el objetivo de convertir el sector en uno de los complejos deportivos más importantes de la región Caribe.

Uno de los aspectos destacados por la Alcaldía es el componente ambiental de la obra. Según explicaron, el ecosistema de manglar existente no será removido, sino recuperado y acondicionado mediante senderos ecológicos y pasarelas sostenibles que permitirán integrar el deporte, el espacio público y la conservación ambiental.

La intervención forma parte de la estrategia denominada Nuevo Corredor Histórico, que articula otros proyectos de renovación urbana como el Parque Espíritu del Manglar, la Plaza de Variedades y el Gran Malecón del Mar, entre otros espacios que buscan transformar el entorno del Centro Histórico de Cartagena.