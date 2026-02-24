Política

Petro ordenó ‘acuartelamiento’ de todos sus ministros para evitar que se caiga la emergencia económica para atender inundaciones

El mandatario lideró un consejo de ministros desde Cartagena.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio una orden en pleno consejo de ministros para blindar el decreto de la emergencia económica.
Este martes 24 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó una nueva sesión de su polémico consejo de ministros, el cual se desarrolló en Cartagena.

En uno de los apartes de su intervención, el jefe de Estado ordenó una especie de acuartelamiento de todos los ministros de su Gobierno, con la finalidad de evitar que se caigan los decretos que se expidan de la emergencia económica que declaró para atender la emergencia por inundaciones en varias regiones del país.

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Significa que los ministros y ministras no se pueden retirar. Un solo ministro que deje en duda el que está aquí, o que no se hizo el traslado suficiente y termina firmando en la fecha que no es, como ya sabemos, derrumba el decreto”, dijo el mandatario.

Sumado a ello, expresó en esa reunión de alto nivel: “Varios ya se han caído por ese hecho. Aquí, pues, hay dos grandes temas, en mi opinión, que abordar de la emergencia inmediata”.

“Uno de los recursos es donde más se va a golpear; van a golpear que el Gobierno actúe en la emergencia. Porque tanto la etapa actual, que es de prácticamente urgencia, como la etapa de reconstrucción del territorio más larga, van a tener el uso de cuantiosos recursos, que una parte está en el presupuesto”, insistió Petro.

Cabe reseñar que el pasado 11 de febrero el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica y social para hacerle frente a la crisis ambiental, que ha dejado a su paso inundaciones en Córdoba, Sucre y otras regiones del territorio nacional.

Trascendió que la medida adoptada, con un plazo de vigencia de 30 días, cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La defensora del Pueblo se desmarca de Petro y niega fraude electoral: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”

Finalmente, y sobre las afectaciones que identificó el Gobierno por la emergencia climática, en materia de infraestructura, según la administración Petro, hubo daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, cuatro alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.

