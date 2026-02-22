Nación

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

La jornada se adelantó junto con el Centro Comercial Alejandría, en la ciudad de Cúcuta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
22 de febrero de 2026, 8:10 p. m.
Miembros del Ejército Nacional y trabajadores del Centro Comercial Alejandría recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para los damnificados en Córdoba.
Miembros del Ejército Nacional y trabajadores del Centro Comercial Alejandría recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para los damnificados en Córdoba. Foto: Ejército Nacional

Los soldados del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.2 y el Batallón de Policía Militar N.30, en la ciudad de Cúcuta, adelantaron una jornada de recolección de ayuda humanitaria para los damnificados por las fuertes lluvias que se presentaron por el frente frío en Córdoba.

La jornada se adelantó junto con el Centro Comercial Alejandría, de la capital de Norte de Santander, donde se recolectaron cerca 1.500 unidades de ayuda humanitaria para estas personas que resultaron afectadas en el departamento por cuenta de la inclemencia del clima.

Unicentro de Bogotá se une a la Cruz Roja para recolectar ayudas a Córdoba

Para esta jornada, que se desarrolló el pasado viernes, 20 de febrero, los soldados junto con la administración del establecimiento comercial recorrieron los pasillos del centro comercial para invitar a comerciantes y clientes a que brindaran una donación.

La respuesta fue positiva y se lograron reunir elementos como ropa para bebés, niños y adultos, colchonetas, calzado, suplementos multivitamínicos y alimentos, que serán enviados al departamento de Córdoba.

Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Cúcuta

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Cúcuta

Un subintendente muerto y un mayor herido tras ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cúcuta

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Nación

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Cúcuta

Aerocivil reveló detalles clave de los pilotos que iban en el avión que se accidentó

Nación

Alcalde de Morales, Cauca, fue secuestrado por hombres armados en la vía Panamericana: Ejército lo liberó horas después

Perros

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

Nación

Ejército retiró elementos explosivos instalados por el ELN en la vía Ocaña–Cúcuta

“Agradecemos a la comunidad en general, al Centro Comercial Alejandría, a los comerciantes y a la población en general por unirse en esta noble causa”, destacó el mayor Steven Cabrera, segundo comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.2.

Más de Cúcuta

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, asesinado y patrulla de la Policía atacada con disparos de fusil en Cúcuta.

Un subintendente muerto y un mayor herido tras ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cúcuta

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta.

Aerocivil reveló detalles clave de los pilotos que iban en el avión que se accidentó

El avión siniestrado cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Revelan la causa del accidente de avión de Satena que dejó 15 muertos: “Volaba por debajo del relieve”

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.

Judicializan a menor que habría participado en atentado del ELN contra el Ejército en Ocaña que dejó varios militares heridos

Noticias Destacadas