Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Los soldados del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.2 y el Batallón de Policía Militar N.30, en la ciudad de Cúcuta, adelantaron una jornada de recolección de ayuda humanitaria para los damnificados por las fuertes lluvias que se presentaron por el frente frío en Córdoba.

La jornada se adelantó junto con el Centro Comercial Alejandría, de la capital de Norte de Santander, donde se recolectaron cerca 1.500 unidades de ayuda humanitaria para estas personas que resultaron afectadas en el departamento por cuenta de la inclemencia del clima.

Para esta jornada, que se desarrolló el pasado viernes, 20 de febrero, los soldados junto con la administración del establecimiento comercial recorrieron los pasillos del centro comercial para invitar a comerciantes y clientes a que brindaran una donación.

La respuesta fue positiva y se lograron reunir elementos como ropa para bebés, niños y adultos, colchonetas, calzado, suplementos multivitamínicos y alimentos, que serán enviados al departamento de Córdoba.

“Agradecemos a la comunidad en general, al Centro Comercial Alejandría, a los comerciantes y a la población en general por unirse en esta noble causa”, destacó el mayor Steven Cabrera, segundo comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.2.