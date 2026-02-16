Unicentro de Bogotá se une a la Cruz Roja para recolectar ayudas a Córdoba

Unicentro de Bogotá anunció su participación en la campaña de recolección para las miles de familias en Córdoba afectadas por las fuertes lluvias. Mediante una alianza con la Cruz Roja Colombia, se busca recolectar donaciones en especie que serán enviadas a las comunidades damnificadas.

Los puntos de recolección serán en carpas instaladas en la entrada principal del centro comercial por la carrera 15 y en las entradas 5 y 6 desde hoy 16 de febrero.

Así puede donar y enviar ayudas a damnificados en Córdoba desde diferentes puntos de Bogotá: la crisis de lluvias ha dejado miles de afectados

¿Qué se puede donar?

Se recibirán productos de primera necesidad en buen estado, entre ellos: alimentos no perecederos, agua potable, implementos de aseo personal, colchonetas, cobijas y alimentos para animales.