Nación

Unicentro de Bogotá se une a la Cruz Roja para recolectar ayudas a Córdoba

El centro comercial anunció donde serán los puntos de recolección y que se puede donar.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 10:24 a. m.
Se estima que hay 140.000 damnificados por las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba.
Se estima que hay 140.000 damnificados por las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba. Foto: CUETA DE X @ALEANBORJA

Unicentro de Bogotá anunció su participación en la campaña de recolección para las miles de familias en Córdoba afectadas por las fuertes lluvias. Mediante una alianza con la Cruz Roja Colombia, se busca recolectar donaciones en especie que serán enviadas a las comunidades damnificadas.

Los puntos de recolección serán en carpas instaladas en la entrada principal del centro comercial por la carrera 15 y en las entradas 5 y 6 desde hoy 16 de febrero.

Así puede donar y enviar ayudas a damnificados en Córdoba desde diferentes puntos de Bogotá: la crisis de lluvias ha dejado miles de afectados

¿Qué se puede donar?

Se recibirán productos de primera necesidad en buen estado, entre ellos: alimentos no perecederos, agua potable, implementos de aseo personal, colchonetas, cobijas y alimentos para animales.

Más de Nación

En la zona ya hay presencia de las autoridades.

Horror en Cali: hallan otras dos cabezas y restos humanos en bolsas cerca de una planta de tratamiento de agua

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance.

¿Cuáles son los municipios del Valle del Cauca afectados por la temporada de lluvias en Colombia?

Cédula ciudadanía

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

El avión siniestrado cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Revelan la causa del accidente de avión de Satena que dejó 15 muertos: “Volaba por debajo del relieve”

Foto referencial de agentes del Esmad durante la protestas del año 2021.

Condenan a patrullero del Esmad por causarle lesión ocular a joven en 2021

En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Estudian restricciones a turistas en Medellín.

Así fue drogado y robado un turista sueco en Medellín por falso guía: “Me dejaron sin nada”

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.

Megaferia de empleo de la Alcaldía de Bogotá: horario y programación

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y el hombre que hizo la denuncia.

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara se pronunció sobre la presunta retención de un hombre: contó su verdad de lo que pasó

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá.

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá

Noticias Destacadas