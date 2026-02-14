Así puede donar y enviar ayudas a damnificados en Córdoba desde diferentes puntos de Bogotá: la crisis de lluvias ha dejado miles de afectados

Las lluvias intensas que azotan a Colombia durante las últimas semanas han provocado devastadores desastres naturales en varias regiones del país, en especial en Córdoba, donde las inundaciones han afectado a más de 140.000 familias. Ante la situación, son decenas de canales y servicios donde las personas pueden enviar ayudas o aportar con donaciones para atender la emergencia de los damnificados.

Una de las principales organizaciones humanitarias que está trabajando en el territorio es la Cruz Roja, la cual recibe donaciones de todas las personas que deseen colaborar en esta situación. Los aportes sirven para el abastecimiento de “alimentos, kits de aseo y atención médica a quienes lo necesitan“, asegura la Alcaldía de Bogotá.

Crisis en Córdoba por cuenta de las condiciones climáticas. Foto: Registraduría

“Cada donación es clave para ofrecer ayuda en momentos de crisis a los damnificados por las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba, en el norte del país“, complementa el comunicado de la administración distrital.

La otra crisis humanitaria en Córdoba: miles de animales yacen muertos bajo las aguas y los olores amenazan con una emergencia sanitaria

“Tu donación será gestionada con total transparencia. Cada peso se destina directamente a brindar asistencia a quienes más lo necesitan“, asegura la Alcaldía.

Puntos físicos

Al mismo tiempo, se han habilitado varios centros de acopio, donde las personas pueden acercarse para llevar alimentos no perecederos, ropa, útiles o elementos para ayudar a quienes perdieron sus casas a causa de las inundaciones.

Las familias afectadas por las lluvias nos necesitan.



Súmate a esta iniciativa de la Cruz Roja Colombiana y ayúdanos a llevar apoyo a quienes más lo requieren.



¡Cada aporte cuenta! pic.twitter.com/o2rwqJfb5c — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 10, 2026

El Concejo de Bogotá, ubicado en la calle 36 # 28A - 41, en el barrio La Soledad, está abierto para recibir donaciones de los ciudadanos, quienes se pueden acercar entre semana desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde entre semana.

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Las estaciones de Bomberos que se encuentran en las localidades de Chapinero, Bicentenario y Kennedy están abiertas a recibir las ayudas ciudadanas desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

La Gobernación de Cundinamarca, en la calle 26 # 51-53, también está recibiendo donaciones de lunes a sábado en un horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

Se están recibiendo ayudas para los miles de damnificados. Foto: SEMANA

Qué se puede donar

Entre las cosas que se pueden donar, los alimentos no perecederos son vitales en este momento, como granos, arroz, lentejas, frijoles; enlatados como atún, sardinas, verduras; aceite; sal; azúcar; y alimentos infantiles como leche y compotas. Las entidades también están recibiendo agua embotellada.

También se puede donar colchonetas, cobijas, sábanas, toldillos, ropa en buen estado y limpia. Al mismo tiempo, las organizaciones de bienestar animal recuerdan la importancia de donar alimento para perros y mascotas.